Casio annonce le lancement du modèle EDIFICE au fini « Championship White » issu d'une collaboration avec Honda Racing





Bague extérieure du cadran au fini de l'authentique peinture Championship White

TOKYO, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement de l'édition ECB-S100HR Championship White de Honda Racing, sa toute dernière collaboration avec Honda Racing pour la gamme EDIFICE des chronographes métalliques de haute performance, basée sur le concept de marque « vitesse et intelligence ».

Honda Racing fait référence aux activités de sports motorisés que mène Honda Motor Co., Ltd. (ci-après désignée comme « Honda ») partout dans le monde. La collaboration entre Honda Racing et EDIFICE, toutes deux originaires du Japon, a évolué depuis 2018, passant d'un engagement commun à l'exploitation des capacités de haute technologie dans leurs progrès à l'échelle mondiale.

L'ECB-S100HR rend hommage à la remarquable histoire et aux réalisations de Honda en F1tm en s'inspirant de la Honda RA271. En 1964, la RA271 a marqué la première participation d'un constructeur automobile japonais à une course de F1tm, avec sa carrosserie blanche et son soleil levant rouge. La couleur de cette carrosserie, surnommée « Championship White », est devenue un symbole de l'esprit de course de Honda. La baque extérieure du cadran de l'ECB-S100HR arbore le fini de l'authentique peinture Championship White, alors que le cadran et les boutons intégrés sont rehaussés de rouge. La périphérie du verre est ornée d'un motif imprimé qui évoque le drapeau à damier, un clin d'oeil aux nombreuses victoires de Honda. Le bracelet en cuir véritable présente deux tons de couleur, le côté extérieur étant blanc et le dessous rouge.

L'ECB-S100HR s'ajuste confortablement au poignet grâce à son boîtier mince et de taille moyenne et présente des fonctionnalités utiles, notamment le système d'énergie solaire Tough Solar, qui convertit efficacement la lumière en énergie pour la montre, ainsi que la connectivité Bluetooth® et une lumière LED double haute luminosité. La montre est jumelée à un smartphone à l'aide d'une application dédiée, pour s'ajuster automatiquement à l'heure appropriée et permettre à l'utilisateur de connaître l'heure de plus de 300 villes à l'échelle mondiale. L'ECB-S100HR est équipé d'une fonction de temps et de lieu qui enregistre la date et l'heure actuelles ainsi que la position sur une carte, dans l'application, en appuyant simplement sur un bouton de la montre, ce qui permet aux utilisateurs de vérifier où ils étaient et quand. L'indicateur à cadran intégré à la position 9 heures fait le compte à rebours jusqu'à l'heure de l'alarme ou l'heure cible, à partir de 30 minutes à l'avance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1631785/ECB_S100HR.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1631585/ECB_S100HR_Outer_ring_dial_finished_authentic_Championship_White_paint.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1631781/Additional_nylon_band_Honda_RA271_The_F1TM_car_a_Japanese.jpg

