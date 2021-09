InvestaX fait un grand pas vers la tokénisation du monde avec la sandbox fintech de la MAS





InvestaX (IC SG Pte Ltd) lance une bourse dans le sandbox de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) en proposant une infrastructure essentielle pour apporter des liquidités aux valeurs numériques

InvestaX est une plateforme d'investissement et de trading en ligne, basée à Singapour et agréée par la MAS*, pour les titres numériques (DSO) et les jetons de sécurité (STO) relatifs aux transactions sur les marchés privés mondiaux. Elle se concentre sur des secteurs en pleine croissance, notamment les cryptos, les jeux, la blockchain, les actifs numériques, le capital-risque, le capital-investissement et l'immobilier.

InvestaX, annonce son entrée dans la sandbox pour son marché d'échange, et propose désormais une solution centralisée pour l'émission et la négociation de titres numériques, destinée aux produits et investisseurs mondiaux. annonce son entrée dans la sandbox pour son marché d'échange, et propose désormais une solution centralisée pour l'émission et la négociation de titres numériques, destinée aux produits mondiaux et aux investisseurs mondiaux.

Avec pour objectif la tokenisation des marchés privés à hauteur de 8 milliards de dollars US, InvestaX est conçue avec une infrastructure ouverte permettant l'évolutivité et l'interopérabilité. Elle est entièrement intégrée aux principaux protocoles de blockchain publics, notamment Ethereum, Tezos, Hedera Hashgraph et Algorand, et d'autres intégrations de protocoles sont en cours.

InvestaX croit en la tokenisation de tout type d'actifs, rendant notamment plus précieux les titres numériques de sociétés privées ou de fonds immobiliers, dans la mesure où les investisseurs sont en mesure de prêter, d'emprunter, d'échanger et d'utiliser leurs titres numériques comme actifs et garanties, de la même manière que la finance décentralisée rend les crypto-monnaies plus facilement exploitables et donc plus intéressantes pour les crypto-monnaies.

Dans un monde où la finance centralisée et décentralisée convergent à toute allure, InvestaX fournit des passerelles techniques et conformes pour la numérisation des actions, des dettes ou des fonds, ainsi qu'une gamme complète de services pour la gestion du cycle de vie de toute sécurité numérique. InvestaX travaille également avec des plateformes DeFi telles que IX Swap afin d'offrir de nouvelles solutions de liquidité au marché des titres numériques, condition essentielle pour alimenter la croissance des volumes d'échanges à mesure que le secteur se développe.

"Les crypto-monnaies (monnaies numériques) et les jetons de sécurité (titres numériques) sont indissociables. Ce sont tous deux des actifs numériques natifs qui interagissent instantanément sur des registres immuables, créant une rapidité et une efficacité ainsi qu'une confiance et une transparence inédites dans les transactions d'investissement. Cette connectivité amorce la prochaine vague d'innovation et d'expansion du secteur des actifs numériques, ainsi que de produits d'investissement novateurs sans précédent", a déclaré Julian Kwan, PDG d'InvestaX.

InvestaX dispense également le seul cours accrédité par l'IBF sur la blockchain et les marchés de capitaux.

Pour toute question, veuillez contacter support@investaX.io.

