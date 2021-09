Eaton présente une soupape combinée compacte zéro fuite permettant de gérer les vapeurs de carburant nocives et de respecter les futures réglementations





La société de gestion de l'énergie Eaton a annoncé aujourd'hui que son groupe de véhicules a introduit une nouvelle soupape combinée compacte sans fuite, qui évacue en toute sécurité les vapeurs de carburant évaporatives nocives dans le réservoir, par la superposition d'une soupape de purge à limite de remplissage (FLVV) et d'une nouvelle soupape de purge de niveau zéro fuite (GVV ).

Un avantage clé du combiné compact est la réduction de la perméation des vapeurs de carburant. L'empreinte réduite des soupapes superposées permet un joint plus étanche lorsqu'elles sont soudées au réservoir, réduisant ainsi la perméation.

Cette configuration innovante réduit l'encombrement du produit de 20 mm, ce qui réduit les chemins de fuite potentiels et offre aux fabricants de réservoirs de carburant une plus grande flexibilité de conception. Le GVV zéro-fuite répond à toutes les exigences gouvernementales pour les soupapes de vapeur zéro-fuite.

« Les équipes d'ingénierie de classe mondiale d'Eaton ouvrent la voie au développement de produits de gestion des vapeurs de carburant innovants et hautement efficaces », a déclaré Brian Contat, directeur de l'unité commerciale des émissions de carburant du groupe automobile d'Eaton. « Alors que la réduction des émissions par évaporation et les normes des véhicules deviennent plus strictes, les produits d'émissions de carburant d'Eaton offrent un avantage concurrentiel dans le monde entier, aidant nos clients à atteindre ou à dépasser les réglementations en matière d'émissions à venir ».

La nouvelle technologie de soupape combinée réduit les émissions d'hydrocarbures pendant le ravitaillement

La nouvelle technologie de soupape combinée compacte réduit les émissions d'hydrocarbures avec une efficacité de 98 % pendant le processus de ravitaillement en carburant du véhicule et permet aux constructeurs de respecter les normes d'émissions d'hydrocarbures des véhicules lorsque le véhicule est stationné.

La soupape combinée compacte présente plusieurs caractéristiques de conception uniques qui augmentent la fonctionnalité de la soupape pour répondre aux exigences du réservoir et du client. Ces caractéristiques comprennent un joint réduisant les fuites de liquide dans des conditions de ventilation statique, ainsi que la possibilité de modifier la hauteur d'arrêt de la FLVV en substituant les composants. Eaton propose également une fonction supplémentaire de déflecteur anti-boue pour les applications de véhicules impliquant une dynamique de conduite agressive pouvant provoquer des fuites de carburant liquide.

« Nous pouvons utiliser des boîtiers FLVV courts ou longs, selon l'application, pour une réduction maximale de la perméation », a déclaré M. Contat. « Nous sommes en mesure de couvrir toutes les exigences de hauteur de fermeture pour ventiler au-dessus de la soupape de fermeture lorsque la soupape de ravitaillement principale est fermée et la hauteur de fermeture du GVV reste constante et optimisée. »

La GVV zéro-fuite empêche les fuites de carburant dans toutes les conditions

La position de la GVV en haut du réservoir de carburant empêche les fuites de liquide dans toutes les situations, y compris lorsque le véhicule roule ou stationne incliné. C'est un avantage supplémentaire par rapport aux technologies concurrentes, qui ne permettent pas un positionnement optimisé dans le réservoir de carburant dans de telles conditions.

« Notre conception donne aux clients une plus grande liberté pour effectuer une ventilation de qualité, ce qui permet aux fabricants de répondre aux exigences des soupapes de vapeur zéro-fuite », a ajouté M. Contat. « Vous devez vous assurer que vous ventilez pendant toutes les opérations normales du véhicule et à tous les angles de stationnement ».

L'exigence de soupape de vapeur sans fuite est une condition requise de l'industrie pour répondre aux spécifications de sécurité, de maniabilité, d'émissions et de durabilité des composants de véhicules. La nouvelle méthodologie d'étanchéité GVV zéro fuite d'Eaton utilise un joint élastomère surmoulé sur un substrat afin de garantir que cette exigence est satisfaite.

