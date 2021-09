2J Antennas lance la plus petite combinaison d'antennes 9-en-1 5GNR, WiFi-6E et GNSS, au monde, pour une modernisation des communications essentielles





2J Antennas, un leader mondial des solutions d'antennes hautes performances, présente la nouvelle Série Stellar conçue pour une large gamme d'appareils, et axée sur les technologies sous 6 GHz, 5G NR, 4G LTE, 3G, 2G, WiFi-6E et GNSS. Offrant une excellente fiabilité, qualité, connectivité en temps réel, et des performances supérieures, le tout dans un format réduit, la Série Stellar s'adresse aux forces de l'ordre, au transport médical, aux pompiers et à toute autre application où la communication essentielle à la mission est une exigence. Cette série inclut des choix multiples depuis la configuration simple jusqu'au 9-en-1 dans la gamme de bandes de fréquences de 617 MHz à 7125 MHz.

La technologie de pointe, en instance de brevet, réduit l'empreinte de l'antenne, de 55 % tout en mettant en oeuvre une nouvelle conception double trifilaire et des résonances longitudinales pour les configurations MIMO/ARRAY soumises généralement à des restrictions de taille plus complexes (c'est-à-dire la bande B71/600 MHz). Chaque configuration d'antenne utilise des résonateurs symétriques ou asymétriques pour les sections négatives de l'antenne, ce qui permet d'obtenir des performances maximales dans les basses et moyennes fréquences. La Série Stellar offre des choix de montage magnétique et adhésif, ce qui la rend idéale pour les installations temporaires. Pour une installation permanente, 2J Antennas propose également l'option de montage à vis dans sa Série Roof. Le boîtier discret et léger présente un nouveau design séduisant qui offre une solution plus rentable pour les fournisseurs et les distributeurs.

« Nous sommes ravis de réinventer les conceptions d'antennes pour répondre aux marchés mondiaux en pleine croissance, en offrant des solutions d'antennes de la plus haute qualité, et dont la taille est réduite autant que possible. Nous sommes fiers de continuer à proposer des solutions d'antennes aux clients qui doivent intégrer de petits appareils, offrant une grande fiabilité et de nouvelles conceptions », confie Ruben Cuadras, PhD., directeur de l'Ingénierie.

À propos de 2J Antennas

Depuis 2002, 2J Antennas travaille en étroite collaboration avec des innovateurs technologiques au service de leaders du secteur médical, de l'automobile, de l'industrie maritime, de la télématique, des télécommunications, de l'automatisation et de l'IdO. Dotée d'une réputation d'excellence en ingénierie et d'autosuffisance, 2J Antennas s'est donné pour mission de concevoir et fabriquer des produits de haute qualité, et offre une gamme complète de services destinés à aider ses clients à commercialiser leurs produits sans effort ou presque, en leur fournissant un véritable processus de bout en bout.

La gamme complète d'antennes disponibles dans le commerce, et des solutions personnalisées sont disponibles sur le site Web de 2J Antennas, ou en contactant directement ses services à l'adresse sales@2j-antennas.com.

