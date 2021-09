La Chine certifie la première cargaison de pétrole carboneutre tout au long de son cycle de vie





Sinopec reçoit le premier certificat de pétrole carboneutre délivré par le Shanghai Environment and Energy Exchange (SEEE)

SHANGHAI, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Environment and Energy Exchange (SEEE) a délivré le premier certificat de pétrole carboneutre à Sinopec (HKG: 0386, « Sinopec »), à Cosco Shipping et à China Eastern Airlines lors de la cérémonie de certification pour la première cargaison de la Chine de pétrole carboneutre tout au long de son cycle de vie, qui s'est tenue le 22 septembre à Shanghai, en Chine.

Sinopec, Cosco Shipping et China Eastern Airlines ont mis à profit leurs avantages respectifs pour élaborer conjointement une pratique novatrice consistant à construire « un nouveau modèle de transport écologique » et à explorer une voie intersectorielle, à cycle complet et à émissions nulles. Cela constitue un jalon important alors que les secteurs des transports et de l'énergie de la Chine font la promotion de l'atteinte d'un pic d'émissions de carbone et de la carboneutralité.

Le pétrole brut utilisé dans le cadre de ce projet de pétrole carboneutre a été produit à partir de la part du pétrole de Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation en Angola et a été importé par Unipec, la filiale commerciale de Sinopec, et transporté par Cosco Shipping. La cargaison de pétrole brut a parcouru plus de 9 300 milles nautiques dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique et est arrivée au port de Ningbo Zhoushan. Les 30 000 tonnes de pétrole brut ont ensuite été transportées à la raffinerie de la Sinopec Gaoqiao Petrochemical Corporation.

Cette année, Sinopec rendra officiellement accessibles au public les produits d'essence et de diesel carboneutres à des stations-service désignées. Entre-temps, Sinopec fournira 5 417 tonnes de carburéacteur à China Eastern Airlines pour l'établissement de vols carboneutres dans le cadre d'un effort conjoint.

Afin de compenser les émissions de carbone produites tout au long du cycle de vie de la cargaison de pétrole, Sinopec, Cosco Shipping et China Eastern Airlines ont activement mis en oeuvre des stratégies d'économie d'énergie et de réduction des émissions, ont obtenu des crédits de carbone de la CCER (Chinese Certified Emission Reduction) et ont fait appel au SEEE comme autorité de certification carboneutre.

Dans le cadre du projet, la China Classification Society Certification Company (CCSC) a été invitée à agir à titre d'organisme de vérification indépendant pour mesurer avec précision la quantité de dioxyde de carbone produite tout au long du cycle de vie, de l'exploitation du pétrole à son transport, en passant par son stockage, son raffinage et sa consommation, puis compenser équitablement les émissions pour compléter la première cargaison de pétrole carboneutre de la Chine.

Les trois entreprises ont mis à profit leurs avantages respectifs pour atteindre un objectif commun. Sinopec a assumé la responsabilité de compenser les émissions de carbone produites par l'exploitation, le stockage, la transformation, le transport de produits pétroliers, l'essence à moteur et le diesel et la combustion de GPL; Cosco Shipping a assumé la responsabilité de compenser les émissions de carbone provenant du transport du pétrole brut et de la combustion de carburant en mer, et China Eastern Airlines a assumé celle de compenser les émissions de carbone provenant de la combustion de kérosène en aviation.

« Sinopec s'engage à réaliser un développement vert et à faibles émissions de carbone. Ce projet de pétrole carboneutre a permis d'atteindre la carboneutralité du début à la fin, pour chaque goutte de pétrole. Il s'agit également de la première initiative de compensation des émissions de carbone menée par des entreprises de trois industries, qui couvre entièrement la neutralisation du carbone dans le transport terrestre, maritime et aérien. Le projet a un effet positif, et nous nous efforcerons de fournir une énergie plus sûre, plus propre et plus diversifiée tout en respectant les exigences liées à l'atteinte du pic de carbone et de la carboneutralité », a déclaré Ling Yiqun, vice-président de Sinopec Group.

La chaîne de processus du secteur pétrolier est longue et comporte des processus technologiques complexes, ce qui complique le calcul des émissions de carbone générées. Face aux nouvelles normes en matière de pic d'émissions de carbone et de carboneutralité et pour se conformer à la tendance générale relative à la transition énergétique, l'industrie pétrolière et gazière doit trouver une nouvelle orientation en matière de développement vert et durable et de réduction du carbone et des émissions.

Sinopec a collaboré avec Cosco Shipping et China Eastern Airlines pour effectuer la première cargaison de pétrole carboneutre tout au long de son cycle de vie en Chine, en mesurant avec précision et en compensant les émissions de carbone grâce au projet. Ce partenariat a exploré une voie claire pour atteindre un commerce pétrolier carboneutre afin d'établir un point de repère pour l'industrie et un exemple pour orienter le développement vert et propre de l'industrie.

