Déclaration au sujet de la récente vague de harcèlement en ligne visant les journalistes





OTTAWA, ON, le 23 sept. 2021 /CNW/ - À CBC/Radio-Canada, nous exprimons notre soutien à l'ensemble des journalistes qui subissent du harcèlement en ligne ou d'autres formes d'agression plus graves, en raison même de leur travail.

Il doit être clair pour tous les Canadiens que ce harcèlement constitue un comportement inacceptable, d'autant plus lorsque ce sont des personnalités publiques qui incitent à harceler les journalistes.

Les journalistes accomplissent un travail essentiel à l'information du public et à la vitalité de la démocratie. La critique fait partie du métier. Mais le harcèlement en ligne, tout particulièrement lorsqu'il y a incitation à attaquer quelqu'un pour la seule raison qu'il fait son travail, compromet la sécurité des personnes. Que les plus virulentes de ces charges ciblent les femmes et les journalistes racisés montre avec évidence toute l'ampleur du danger.

Nous travaillons avec d'autres médias du Canada pour soutenir nos journalistes, et favoriser un débat public sain. La semaine prochaine, de concert avec les diffuseurs publics du monde entier, nous annoncerons notre engagement à affronter ensemble ce problème. Et nous maintiendrons la pression sur les plateformes de médias sociaux, qui doivent agir plus vite pour supprimer les publications haineuses.

Nous avons tous la responsabilité de dénoncer la haine en ligne.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

SOURCE CBC/Radio-Canada

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 17:08 et diffusé par :