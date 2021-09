Avis - Santé Canada suspend l'homologation du désinfectant pour les mains en gel PURE75 et demande son rappel en raison de possibles risques graves pour la santé





OTTAWA, ON, le 23 sept. 2021 /CNW/ -

Résumé

Produit : Désinfectant pour les mains en gel PURE75 (NPN 80098346), importé par Haywick Industries.

Désinfectant pour les mains en gel PURE75 (NPN 80098346), importé par Haywick Industries. Problème : Le produit contient du méthanol, qui peut présenter de graves risques pour la santé. De plus, d'importants renseignements de sécurité et directives d'emploi sont absents de l'étiquette du produit.

Le produit contient du méthanol, qui peut présenter de graves risques pour la santé. De plus, d'importants renseignements de sécurité et directives d'emploi sont absents de l'étiquette du produit. Ce qu'il faut faire : N'utilisez plus ce produit. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé. En cas d'ingestion du produit, appelez un centre antipoison ou demandez immédiatement une aide médicale. Gardez tous les désinfectants pour les mains hors de la portée des enfants.

Problème

Santé Canada a suspendu l'homologation du produit PURE75, un désinfectant pour les mains en gel (NPN 80098346), en raison de risques pour la santé. Le Ministère a analysé le produit et y a découvert des concentrations élevées d'une impureté non déclarée, le méthanol. Le méthanol peut entraîner de graves problèmes de santé, et son utilisation dans les désinfectants pour les mains n'est pas autorisée.

Une exposition fréquente à des désinfectants pour les mains contenant des concentrations élevées de méthanol peut entraîner une irritation de la peau et des yeux, des problèmes respiratoires ainsi que des maux de tête. Le méthanol peut provoquer des effets indésirables graves et même la mort s'il est ingéré.

De plus, d'importants renseignements de sécurité et directives d'emploi sont absents de l'étiquette du produit PURE75, dont les mises en garde qui suivent.

Les enfants de moins de 2 ans ne devraient pas utiliser ce produit.

Superviser les enfants pendant l'utilisation du produit.

En cas d'ingestion du produit, appelez un centre antipoison et obtenez des soins médicaux.

Tenir loin des flammes nues et des sources de chaleur.

Pour utilisation occasionnelle seulement.

La suspension de l'homologation d'un produit signifie qu'il est dorénavant illégal pour toute personne ou entreprise de vendre ce produit au Canada. Santé Canada a demandé à l'importateur, Haywick Industries, d'arrêter de vendre ce produit et de procéder à son rappel. À ce jour, l'entreprise ne s'est pas conformée à cette demande. Santé Canada a de plus suspendu la licence d'exploitation de Haywick Industries, ce qui signifie que l'entreprise ne peut pas fabriquer, emballer, étiqueter ni importer de produits désinfectants pour les mains. Santé Canada avise les détaillants d'arrêter de vendre ce produit et avise les consommateurs d'arrêter d'utiliser ce produit.

Si d'autres préoccupations pour la santé ou d'autres produits sont découverts, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne s'il y a lieu.

Produit visé

Désinfectant pour les mains en gel PURE75 (NPN 80098346), importé par Haywick Industries

Ce que vous devriez faire

N'utilisez plus ce produit.

Respectez les directives municipales ou régionales sur l'élimination des produits chimiques et des autres déchets dangereux.



Vous pouvez aussi rapporter ce produit dans une pharmacie près de vous pour qu'il soit éliminé correctement.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Gardez tous les désinfectants pour les mains hors de la portée des enfants.

N'ingérez jamais de désinfectant pour les mains, parce qu'il peut être dangereux, voire mortel, d'en avaler même de petites quantités. En cas d'ingestion, appelez un centre antipoison ou demandez immédiatement une aide médicale.

Signalez tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé à Santé Canada .

Santé Canada tient aussi à jour une liste des désinfectants pour les mains rappelés qu'il encourage les Canadiennes et les Canadiens à consulter régulièrement.

Images

Désinfectant pour les mains en gel PURE75 (NPN 80098346), importé par Haywick Industries

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 17:00 et diffusé par :