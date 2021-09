10 990 458 $ - Une Montréalaise partage le gros lot du Lotto 6/49 avec son groupe





MONTRÉAL, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - « Je n'arrive toujours pas à croire ce qui m'arrive actuellement, mais je suis très reconnaissante », a déclaré Olivia Delos Reyes, qui a fait l'achat en ligne du billet gagnant du gros lot du Lotto 6/49 au tirage du 28 août. La Montréalaise partagera les 10 990 458 $ avec les membres de son groupe de loterie.

Olivia passait la soirée chez des amis le soir du tirage quand elle a regardé les résultats du Lotto 6/49 sur l'application Loteries. Elle croyait d'abord lire par erreur les numéros apparaissant sur son billet, plutôt que les numéros gagnants. Elle joue d'ailleurs depuis 16 ans la même combinaison composée de dates importantes.

Réalisant qu'elle avait remporté le gros lot, elle a proposé à son amie avec qui elle covoiturait de la reconduire chez elle. Dans la voiture, Olivia lui a annoncé qu'elle avait mis la main sur le gros lot et que celui-ci serait partagé entre les membres du groupe avec qui elle joue à la loterie. Les deux femmes, qui planifiaient déjà un voyage ensemble, criaient de joie.

La gagnante s'est procuré le billet sur lotoquebec.com.

Avec sa part du gain, Olivia compte faire l'achat d'une maison et d'une voiture. S'estimant trop jeune pour prendre sa retraite, elle souhaite mettre de l'argent de côté pour son futur. Elle offrira aussi un montant à ses neuf frères et soeurs.

En bref Loterie : Lotto 6/49

Lot remporté : 10 990 458 $

Catégorie : gros lot

Date du tirage : 28 août 2021

Lieu de résidence de la gagnante : Montréal

Achat du billet : en ligne avec l'application Loteries

Afin de contribuer à l'effort collectif pour contrer la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé de ses clients ainsi que celle de ses employés, Loto-Québec ouvre les centres de paiement aux gagnants des bureaux de Québec et de Montréal sur rendez-vous seulement. Les détenteurs de billets gagnants sont invités à communiquer avec le service à la clientèle. La réclamation par la poste demeure un moyen efficace et sécuritaire dans la situation actuelle. Pour plus d'information sur les modalités de paiement des lots, vous pouvez consulter le site lotoquebec.com.

