La société de cigarettes électroniques RLX publie son deuxième rapport de responsabilité sociétale d'entreprise

BEIJING, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- RLX Technology (NYSE: RLX) a publié son rapport annuel sur la responsabilité sociétale de l'entreprise le 22 septembre, soulignant ses efforts en matière de protection des mineurs, de recyclage des capsules, de soutien à la vitalisation rurale, de fabrication durable et de protection de la faune et de la flore en Chine au cours de l'année écoulée.

Selon le rapport, RLX a lancé sa dernière technologie de protection des mineurs, le système Sunflower version 3.0, qui rend la vérification de l'âge obligatoire avant les achats dans tous les magasins en Chine. Le tout nouveau système sera installé dans les machines des points de vente en magasin. Tous les clients devront authentifier leur identité avant que la commande ne puisse être générée.

« Cela peut gêner certains clients qui pensent que cette procédure n'est pas pratique et décident donc de ne pas acheter chez RLX, mais nous ne regrettons pas notre décision », a déclaré Zhang Di, responsable de la technologie des données chez RLX.

RLX a également donné le coup d'envoi de son projet de recyclage des capsules afin de transformer les capsules usagées en Chine en matière première pour la production de ciment. Le recyclage des capsules usagées a toujours été un problème pour l'industrie des cigarettes électroniques car il s'agit de processus coûteux et il est difficile de régénérer une valeur secondaire. Il n'y pas encore de solution aboutie dans cette industrie.

RLX a découvert que les métaux contenus dans les capsules peuvent être recyclés et transformés en matière première pour améliorer la fonctionnalité du ciment. Aussi, depuis septembre dernier, RLX a commencé à recycler les capsules de toutes les marques dans plus de 10 villes chinoises. Le ciment produit par le biais des capsules collectées sera donné aux zones rurales pour construire des infrastructures telles que des ponts, des routes et des toilettes.

« Nous sommes prêts à partager notre système Sunflower 3.0 avec l'industrie et la société,et le projet de recyclage des capsules est également ouvert à toutes les marques », a déclaré Kate Wang, PDG et fondatrice de RLX. « La protection des mineurs et le recyclage des dosettes ne sont pas seulement un slogan ; nous voulons faire des efforts plus solides pour aider l'industrie à trouver une meilleure solution. »

La société a également annoncé ses progrès en matière de protection de la faune dans le nord-est de la Chine, afin d'améliorer l'environnement des espèces animales menacées, telles que les tigres de Sibérie.

Depuis sa fondation en 2018, RLX n'a pas ménagé ses efforts pour assumer sa responsabilité sociétale d'entreprise avec ses propres avantages et ressources. Jusqu'à présent, la société a investi plus de 60 millions de yuans dans des activités de responsabilité sociétale des entreprises et a publié deux rapports sur ses responsabilités sociétales.

Le rapport souligne également les efforts de RLX en matière de fabrication durable. En 2020, l'usine de RLX a réduit de 76 % ses déchets industriels par rapport à 2019 et a diminué ses émissions de dioxyde de carbone de 15 tonnes par rapport à 2019.

En ce qui concerne l'emploi, RLX a créé plus de 277 000 emplois en Chine. Depuis avril 2021, plus de 5 700 femmes propriétaires de magasins et 700 vétérans travaillent avec RLX.

