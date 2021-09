Le Global Leader Group s'étend au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et en Afrique





SALT LAKE CITY, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Global Leader Group est heureux d'annoncer le lancement de sa nouvelle entité pour les régions européennes, moyen-orientales et africaines, Global Leader Group EMEA. La demande croissante de nos clients internationaux dans ces circonscriptions a motivé notre expansion à partir de notre fondation, qui est actuellement basée à Salt Lake City, dans l'Utah, aux États-Unis. L'objectif est de continuer à fournir un soutien et une expertise locaux au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le Global Leader Group apportera désormais son expérience inégalée au niveau de la direction de certaines des organisations les plus grandes et les plus complexes du monde, en partageant ces connaissances et nos stratégies éprouvées de performance en matière de leadership dans une partie du monde qui connaît une énorme croissance transformationnelle dans les domaines que nous abordons. Bien que nous ayons une solide expérience dans le domaine des grandes entreprises, nous nous engageons à être la société qui aide les petites, moyennes et grandes institutions à élaborer et à mettre en oeuvre les meilleures pratiques de leadership.

Richard Knight, qui dirigera la nouvelle division, a accumulé de nombreux succès au cours de ses 30 ans de carrière. En outre, son expérience internationale s'étend sur près de deux décennies. Richard Knight déclare : « Au sein du Global Leader Group, nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre passion, qui est d'améliorer les carrières et d'aider les responsables à se développer et à s'épanouir grâce à des expériences transformationnelles. »

« Avec une équipe talentueuse qui a l'expérience du travail aux côtés de chefs d'État ainsi que de chefs de sociétés multinationales, notre équipe est plus que prête à saisir l'opportunité et à relever le défi de travailler avec des responsables du Royaume-Uni, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique », déclare Jonathan Nabrotzky, fondateur et PDG du Global Leader Group.

M. Knight a également ajouté : « Je suis passionné par le leadership authentique et le partenariat avec les organisations pour les aider à former leurs responsables, à exécuter leur stratégie et à répondre aux besoins de leurs clients. Cela a été au coeur de ma carrière, et je suis impatient de poursuivre ce voyage à la tête de Global Leader Group EMEA. »

Global Leader Group est une société internationale de conseil en gestion et de développement du leadership professionnel. Nous nous engageons à inspirer les responsables à vivre et à diriger délibérément. Les services du Global Leader Group comprennent le conseil aux praticiens, le développement du leadership, la recherche de cadres, la formation à la vente, le développement organisationnel et les Ressources Humaines (RH) stratégiques.

