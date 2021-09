Nexo réussit l'audit de ses réserves en temps réel effectué par Armanino





Nexo, l'institution leader pour les actifs numériques, a annoncé aujourd'hui qu'Armanino LLP ? un auditeur certifié PCAOB et l'un des 25 plus importants cabinets d'experts-comptables aux États-Unis ? fournit dorénavant un audit en temps réel des avoirs de Nexo, offrant ainsi une visibilité inégalée des finances de Nexo et montrant que les avoirs de la société dépassent son passif à tout moment.

L'attestation en temps réel par Armanino des avoirs et des obligations client de Nexo procure un niveau de sécurité client sans précédent dans le domaine du prêt de cryptomonnaies. L'audit indépendant représente également un jalon important dans le parcours de transparence et de conformité de Nexo et marque seulement le début d'un programme régulier de preuve de réserves. La prochaine étape permettra à chaque client de vérifier par lui-même que ses avoirs particuliers sont inclus dans les rapports quotidiens.

L'audit de tiers, associé à l'attitude proactive de la société vis-à-vis de la réglementation et aux années passées à suivre les procédures traditionnelles d'octroi de licences à travers le monde, témoigne de la détermination et de la capacité de Nexo à s'adapter à des circonstances changeantes et à protéger et servir au mieux les intérêts de ses clients. Cela donne à la société une longueur d'avance alors qu'elle se prépare à rejoindre la course au courtage privilégié, à lancer sa division de gestion d'actifs et à accueillir la demande institutionnelle en tant qu'entreprise parmi les plus sécurisées, progressives et conformes.

La plateforme d'attestation TrustExplorer d'Armanino procurera une visibilité accrue sur les avoirs sous-jacents de Nexo pour ses produits Borrow and Earn Crypto Interest via des rapports d'attestation visualisables et téléchargeables qui sont générés et mis à jour quotidiennement.

Vous pouvez visualiser l'audit en temps réel sur la page du rapport d'attestation de Nexo :

https://real-time-attest.trustexplorer.io/nexo

« Sur le long terme, les entreprises qui offrent à leurs clients la transparence, la sécurité et la tranquillité d'esprit nécessaires seront gagnantes. Dans le cadre d'un intérêt croissant pour la réglementation dans le secteur des cryptomonnaies, chez Nexo, nous mettons la barre afin de prouver à nos clients et investisseurs que les avoirs qui nous sont confiés sont effectivement en de bonnes mains, comme en témoigne l'audit indépendant effectué par Armanino. Nous mettons au défi les autres prêteurs et leaders dans les cryptos de suivre notre exemple », a déclaré Antoni Trenchev, cofondateur et associé directeur chez Nexo.

« Alors que les entreprises innovantes comme Nexo créent la prochaine génération de produits financiers et permettent des offres axées sur le client, Armanino sait que les outils d'attestation doivent suivre le rythme de l'innovation », a affirmé Noah Buxton, directeur général et chef de la pratique Blockchain & Digital Assets chez Armanino. « Après un important travail mutuel acharné et avoir ouvert de nouvelles perspectives, nous sommes enthousiasmés de dévoiler une autre première mondiale pour le marché des cryptomonnaies et des actifs numériques. Une transparence totale, à la demande et une absence d'autorisation. Voilà le nouveau paradigme. »

Pour les entreprises dans le secteur financier, la confiance des clients est un élément fondamental et le fait de montrer que les réserves sont entièrement garanties contribue énormément à améliorer plus encore cette confiance. Avec les dernières nouveautés dans la campagne #NexoTransparency, Nexo a le plaisir d'être l'un des premiers prêteurs de cryptomonnaies à exploiter le caractère vérifiable inné des cryptomonnaies et de montrer l'exemple pour que les autres acteurs dans ce secteur fassent de même.

À propos de Nexo

Nexo est la plus importante institution d'actifs numériques réglementée au monde. La société a pour mission de maximiser la valeur et l'utilité des cryptomonnaies en proposant des Instant Crypto Credit Linestm fiscalement efficaces, une suite Earn Crypto Interest à rendement élevé, un service Exchange instantané et des capacités sophistiquées de négociation et d'opérations de gré à gré, tout en fournissant l'assurance de garde de premier plan et la sécurité de qualité militaire du Nexo Wallet. Nexo a traité plus de 50 milliards de dollars pour plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 200 juridictions.

Site Internet officiel : https://nexo.io

À propos d'Armanino LLP

Armanino LLP (www.armaninollp.com) est l'un des 25 plus grands cabinets indépendants de comptabilité et de conseil aux entreprises du pays. Armanino fournit un ensemble intégré de solutions d'audit, de fiscalité, de gestion d'entreprise, de conseils et technologiques aux entreprises aux États-Unis et dans le monde. La société aide ses clients à s'adapter et à évoluer au fur et à mesure du développement de l'entreprise : démarrage des activités, croissance rapide et vente d'une société. Armanino met l'accent sur les technologies intelligentes et a pris la tête d'une révolution sur le Cloud avec des outils financiers, opérationnels, de vente et de conformité révolutionnaires qui transforment la manière dont les entreprises font des affaires. La société propose ses services dans plus d'une centaine de pays via son adhésion à Moore Global, l'une des principales organisations associatives de comptabilité et de conseil au monde. Outre ses activités essentielles de conseil et de comptabilité, Armanino exploite sa division AMF Media Group (www.amfmediagroup.com), une agence de services médiatiques et de communications. Sa filiale Intersect Capital (www.intersectcapitalllc.com) est une société indépendante de planification financière, de gestion de fortune et de gestion du mode de vie.

Pour plus d'informations sur l'attestation en temps réel, visitez le site:

https://www.armaninollp.com/software/trustexplorer/real-time-attest/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 16:00 et diffusé par :