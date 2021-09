Le 8e Rendez-vous Acadie-Québec - La francophonie au coeur du dynamisme interprovincial





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Sous la coprésidence d'honneur, pour le Québec, de mesdames Valérie et Mélissa Berger, coprésidentes de Berger, et pour le Nouveau-Brunswick, de monsieur Sébastien Roy, président-directeur général de la Distillerie Fils du Roy, la 8e édition du Rendez-vous Acadie-Québec (RVAQ) s'est vue couronnée de succès. Plus de 150 entrepreneurs et acteurs économiques francophones se sont connectés virtuellement du 21 au 23 septembre afin d'accroître et de pérenniser les relations commerciales entre nos provinces.

Bien que l'édition fût virtuelle, la ville de Rivière-du-Loup a été mise à l'honneur à titre de ville hôte de l'édition 2021. Par sa situation géographique, sa vitalité économique et une politique municipale favorisant la création d'entreprise, elle est un terrain fertile pour le rayonnement entrepreneurial. Ainsi, des entreprises et intervenants de la région ont pu partager leur savoir et expertise au travers de conférences, d'ateliers et de panels d'experts.

Cette année, l'édition a confirmé son rôle de catalyseur d'affaires en favorisant les connexions interprovinciales par l'entremise de la francophonie. Dans une perspective de développement économique et de croissance, les participants ont eu l'occasion de suivre 6 conférences et bénéficier des conseils pratiques de 15 entreprises panélistes autour de trois voies thématiques : l'innovation, l'exportation et le tourisme durable.

En outre, grâce à la plateforme virtuelle de maillage intelligent, ce sont plus de 200 rencontres d'affaires qui se sont déroulées entre les entreprises participantes, ainsi qu'avec des acheteurs de différents secteurs des deux provinces.

Cette 8e édition du RVAQ fut aussi l'occasion de décerner la 1re édition du Prix en innovation et en commercialisation Québec-Nouveau-Brunswick à une entreprise québécoise, QSL, et une entreprise néo-brunswickoise, Transmed, qui se sont distinguées en matière de commercialisation interprovinciale et d'innovation, en plus de faire affaire en français au Nouveau-Brunswick et au Québec.

Se déroulant tous les deux ans en alternance entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, l'édition 2021 du RVAQ a été organisée conjointement par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB) avec la précieuse collaboration des gouvernements des deux provinces et d'Innov & Export PME.

Citations

Charles Milliard, président-directeur général, FCCQ

« Cet événement confirme l'importance des liens interprovinciaux et de la francophonie pour favoriser le développement de relations commerciales pancanadiennes étroites et durables, vitales à la relance économique. Le Rendez-vous Acadie-Québec est une formidable occasion pour nos entrepreneurs de mutualiser leurs forces et développer de nouveaux partenariats. La FCCQ est fière encore cette année de participer à la rencontre de tous ces acteurs de la francophonie économique. »

Sonia Lebel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« Je ne le dirai jamais assez, soutenir la francophonie économique, c'est un investissement et non une dépense. La francophonie canadienne comprend plusieurs entreprises dynamiques bénéficiant d'une langue partagée qui facilite énormément les échanges commerciaux. Cependant, pour pouvoir compter sur ces avantages exceptionnels, il faut se connaître, échanger et se rapprocher, et c'est ce que le RVAQ rend possible depuis près d'une décennie. Je ne peux que me réjouir que les entreprises québécoises et néo-brunswickoises continuent de répondre à l'appel et de donner chaque année encore plus d'envergure à ce grand carrefour économique aux accents d'ici. »

Gaëtan Thomas, président-directeur général, CÉNB

« Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick est très fier d'un autre Rendez-vous Acadie-Québec qui a permis à nos entreprises du N.-B. d'explorer de nouvelles occasions d'affaires avec des entreprises du Québec par l'entremise des voies principales du sommet soit la voie de l'exportation, la voie du tourisme durable et la voie de l'innovation. Le réseautage fut excellent comme d'habitude et la relance économique dans nos deux belles provinces est définitivement sur la bonne voie. Nous avons bien hâte d'accueillir le prochain Rendez-vous Acadie-Québec au Nouveau-Brunswick dans deux ans tout en espérant qu'il sera en présentiel. »

Glen Savoie, ministre responsable de la Francophonie du Nouveau-Brunswick

« Je lève mon chapeau à toute l'équipe organisatrice pour sa capacité d'adaptation et la canalisation de ses efforts à la tenue de la 8e édition du Rendez-Vous Acadie-Québec. Nous pouvons dire que c'est mission accomplie, et surtout, bravo pour une rencontre économique virtuelle réussie. Cette occasion unique aura facilité le partage d'idées innovantes et de nouvelles occasions d'affaires pour les entreprises du Nouveau-Brunswick et du Québec leur permettant ainsi de progresser en plus de contribuer à l'avancement de la francophonie dans nos communautés et nos provinces. »

Sylvie Vignet, mairesse de la ville de Rivière-du-Loup

« Les occasions de tisser des liens d'affaires et de travailler ensemble à la vitalité de nos économies respectives n'ont jamais été aussi nécessaires et profitables que maintenant, alors que nous amorçons la reprise économique tant attendue après plus de 18 mois d'incertitude et d'imprévus. À Rivière-du-Loup et dans toute la région immédiate, les gens d'affaires l'ont bien compris et ils sont les premiers à appuyer sur l'accélérateur pour se développer et viser de nouveaux marchés. Malgré les défis à l'horizon, notamment le contexte de plein emploi, la capacité d'innovation dont nous sommes capables trouvera des solutions durables et contribuera à la vigueur de l'économie canadienne pour enfin regarder vers l'avant. »

Mélissa et Valérie Berger, coprésidentes d'honneur pour le Québec du Rendez-vous Acadie-Québec 2021.

« Nous ne pouvions rêver d'un meilleur thème : Innover - Se transformer - Croître! L'innovation est omniprésente chez Berger et nous la croyons essentielle dans tous les secteurs d'activité. Elle est au coeur de notre capacité de demeurer à l'affût des besoins de nos clients afin qu'ils atteignent des résultats de croissance inégalés. C'est la raison pour laquelle nous espérons que la 8e édition du Rendez-Vous Acadie-Québec vous aura permis d'explorer de nouvelles possibilités d'affaires tout en fortifiant vos relations d'affaires si chères et si porteuses envers les communautés des deux provinces. »

Sébastien Roy, coprésident d'honneur pour le Nouveau-Brunswick du Rendez-vous Acadie-Québec 2021

« Au terme du 8e Rendez-vous Acadie-Québec, force est de constater la détermination et la passion qui animent les gens d'affaires de la francophonie, dans tout l'est du Canada comme au Québec. Ils souhaitent développer et exporter dans les marchés qui partagent une même langue, un lien puissant pour créer des relations d'affaires sur une base commune significative. C'est ce que nous faisons à la Distillerie Fils du Roy et le Rendez-vous Acadie-Québec aura ouvert cette possibilité à plusieurs autres entreprises, par exemple dans le tourisme durable. Comme coprésident d'honneur pour le Nouveau-Brunswick, j'en suis ravi! »

Anthony Poitras, président du conseil d'administration d'Innov & Export PME

« Innov & Export PME a la chance d'accompagner des entreprises du Bas-Saint-Laurent dans leurs démarches d'innovation, de commercialisation et d'exportation. C'est une fierté pour notre équipe d'être le premier organisme sans but lucratif assurant la coordination de ce 8e Rendez-vous Acadie-Québec. Pour nous, la vigueur des entreprises de la francophonie économique de l'est du Canada est un gage de réussite pour le développement de marchés des entreprises du Bas-Saint-Laurent. Nous pouvons donc dire mission accomplie! »

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec - FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes

Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC) conseille le gouvernement du Québec sur toute question ayant trait aux relations canadiennes. Il voit à la défense et à la promotion des intérêts du Québec au Canada. Le SQRC coordonne les relations avec la francophonie canadienne et veille à la mise en oeuvre de la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne. Le SQRC soutient aussi le réseau de représentation du Québec au Canada, composé de bureaux situés à Moncton, à Toronto et à Ottawa, et dont le mandat de développement économique est une priorité.

À propos du Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc.

Fondé en 1979, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) est aujourd'hui le plus grand réseau d'affaires francophone des provinces atlantiques. Il représente les entreprises francophones de tous les secteurs économiques de la province du Nouveau-Brunswick. Sa mission est de représenter les intérêts de la communauté d'affaires francophone pour assurer son développement et sa compétitivité et, de ce fait, contribuer au développement économique de la province.

À propos du Secrétariat des Affaires intergouvernementales au Bureau du Conseil exécutif - Direction de la Francophonie et des Langues officielles

La direction de la Francophonie et des Langues officielles a pour mandat de coordonner et de promouvoir les activités du gouvernement du Nouveau-Brunswick en Francophonie provinciale, canadienne et internationale.

À propos de la Ville de Rivière-du-Loup

Fièrement positionnée au sommet du palmarès des meilleures villes entrepreneuriales du pays en 2016, Rivière-du-Loup demeure une ville avec une culture d'entreprise incomparable et un lieu exceptionnel pour les investisseurs d'ici et d'ailleurs. Située en bordure du majestueux fleuve Saint-Laurent et traversée au centre-ville par la rue Lafontaine, dont la diversité et le dynamisme des commerçants rythment les saisons, Rivière-du-Loup et ses 20 000 citoyens sont tournés vers l'avenir et proactifs en matière d'innovation technologique et de développement durable. Les infrastructures sportives et culturelles sont multiples et variées et les occasions de s'impliquer dans les organismes et clubs sportifs sont nombreuses. Rivière-du-Loup est LA ville pour trouver l'équilibre et s'épanouir dans les sphères professionnelle, personnelle et sociale.

À propos d' Innov&Export PME

Innov & Export PME est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de favoriser le développement économique du Bas-Saint-Laurent en soutenant les PME de ses huit MRC, tant sur le plan du développement, de l'innovation, de la commercialisation, que de l'exportation.

