Andre De Grasse remet un chèque à Jeunesse, J'écoute à la suite du Défi virtuel COURS AVEC MOI!





MARKHAM, ON, le 23 sept. 2021 /CNW/ - Le Défi virtuel COURS AVEC MOI!, un événement d'une durée de huit semaines qui s'est terminé en juin de cette année, a permis d'amasser des sous pour Jeunesse, J'écoute en plus de sensibiliser davantage la population à l'importance pour les jeunes de faire de l'activité physique afin de combattre les effets de la pandémie. Aujourd'hui, Andre De Grasse, le champion olympique du 200 m, a fait don d'un chèque de 25 000 $ à Jeunesse, J'écoute au nom de la Fondation de la Famille Andre De Grasse, lors d'un événement à l'Académie Father Michael McGivney à Markham en Ontario.

Le défi, dont le lancement officiel a eu lieu début mai, a vu le jour grâce à l'énergie et l'enthousiasme d'un Montréalais de 14 ans, Jesse Briscoe, et a été inspiré par l'engagement dont fait preuve le coureur de vitesse Andre De Grasse à l'égard des jeunes du Canada.

« Je voulais tisser des liens avec les jeunes de partout au pays et trouver une façon d'inspirer les Canadiens à revenir sur la bonne piste. Je crois au pouvoir de l'inspiration réciproque, et c'est ce que je vis avec toutes les personnes qui ont participé, a déclaré Andre De Grasse, six fois médaillé olympique. Soutenir Jeunesse, J'écoute et tout ce qu'ils font pour aider les jeunes Canadiens est un excellent moyen de souligner l'importance de la santé physique et mentale chez les jeunes. »

Quant à Jesse, il était frustré parce que ses clubs sportifs avaient suspendu leurs activités et il en avait assez de rester assis à jouer à des jeux vidéo toute la journée. Il a fait équipe avec son père et sa fratrie dans le but de trouver une solution. Jesse a été inspiré par la remarquable performance sur piste de De Grasse et il a voulu amener les jeunes Canadiens à bouger. Il a communiqué avec l'équipe de gestion de De Grasse et c'est ainsi que le Défi virtuel COURS AVEC MOI! a été créé.

« Le Défi virtuel COURS AVEC MOI! m'a non seulement incité à faire de la course à pied, mais m'a permis de comprendre que je n'étais pas le seul jeune à être frustré, explique Jesse. Le fait que des milliers de participants se soient engagés dans le défi que j'ai proposé est impressionnant et ça, je ne l'oublierai pas de sitôt! »

Nommé en l'honneur du livre de photos de motivation de De Grasse, COURS AVEC MOI!, le Défi virtuel était une invitation aux personnes de partout au Canada à participer à cette course afin de recommencer à faire de l'activité physique après une année de mesures sanitaires et pour combattre les effets dévastateurs de la COVID-19 sur la santé physique et mentale.

Plus de 3 000 participants âgés de 1 à 82 ans et provenant de l'ensemble du pays, soit de Halifax à Whitehorse (Yukon), ont pris part à l'événement virtuel COURS AVEC MOI! Et, plus de 30 000 élèves de 750 écoles ont participé à la diffusion spéciale sur le Web du #OlympicDay avec De Grasse et Briscoe le 23 juin 2021.

L'impact de la COVID-19 sur la santé physique et mentale des jeunes Canadiens a été extrêmement grave. En 2020, Jeunesse, J'écoute a offert du soutien aux jeunes de partout au Canada dans le cadre de plus de 4,6 millions d'échanges par téléphone, messagerie texte et clavardage en direct, et grâce à son portail de ressources autogérées. Ce chiffre est plus du double de celui de l'année précédente. « Il n'y a pas de vaccin pour la santé mentale et l'anxiété du retour en classe continue d'affecter des jeunes partout au pays, a déclaré Katherine Hay, Présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. La sensibilité dont ont fait preuve Andre De Grasse et sa Fondation, l'appui financier qu'ils nous ont accordé et l'inspiration dont ils sont la source continuent de stimuler nos services virtuels en santé mentale pour les jeunes dans tout le pays. »

Les participants se sont inscrits gratuitement au défi de huit semaines et ont été invités à télécharger des vidéos ainsi que leur temps de course sur https://raceroster.com/47354, un site Web interactif présentant les classements et remises de prix, ainsi que du contenu amusant et inspirant. C'est avec gratitude que des organismes de bienfaisance pour la santé mentale des jeunes tels que Jeunesse, J'écoute ont reçu des dons de particuliers, d'entreprises et d'organisations par l'intermédiaire de la Fondation de la Famille Andre De Grasse.

Jeunesse, J'écoute est le seul organisme qui offre des services virtuels bilingues en santé mentale aux jeunes de partout au Canada. Nous proposons également des services d'intervention professionnels et une gamme de ressources utiles. Grâce au nouveau portail du site Web (jeunessejecoute.ca), les jeunes peuvent accéder au soutien dont ils ont besoin, au moment et de la façon qui leur conviennent. Grâce aux généreux dons de communautés, de sympathisants et de partenaires, Jeunesse, J'écoute peut offrir des services gratuits et faire en sorte que partout au Canada, les jeunes ne soient jamais seuls.

Les résultats du Défi virtuel COURS AVEC MOI! a permis aux Canadiens de communiquer entre eux et avec Andre De Grasse. Dans tout le pays, l'activité physique a insufflé un esprit d'équipe parmi des milliers de jeunes participants tout en soutenant la santé mentale.

À propos d'Andre De Grasse

Andre De Grasse a remporté six médailles olympiques en deux Jeux, dont l'or au 200 m aux Jeux d'été de Tokyo en 2020. Il a également remporté un total de quatre médailles en représentant le Canada aux Championnats du monde de 2015 et 2019 et deux médailles d'or aux Jeux panaméricains de 2015.

En dehors de la piste, De Grasse est un père fier d'élever ses deux filles et son beau-fils avec sa compagne Nia Ali, championne du monde en titre du 100 mètres haies féminin et médaillée d'argent aux Jeux olympiques. Les deux athlètes se sont rencontrés à l'Université de Californie du Sud et aujourd'hui, vivent et s'entrainent ensemble à Jacksonville, en Floride. Outre ses responsabilités de père de famille, Andre De Grasse cherche à inspirer et à valoriser les jeunes par le biais de la Fondation de la Famille Andre De Grasse et en tant qu'auteur de livres pour enfants.

À propos de la Fondation de la Famille Andre de Grasse

La Fondation de la Famille Andre De Grasse est une organisation caritative publique qui a pour mission d'inspirer et de valoriser les jeunes en leur donnant accès au sport, à l'éducation et aux soins de santé.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale numérique qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel, en français et en anglais, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant que spécialistes nationaux des soins virtuels, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou bénéficier de soutiens autogérés en cas de crise ou de besoin. En ce sens, notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où tous les gens au Canada pourront obtenir le soutien dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateurs, bénévoles, parties prenantes, partenaires du secteur privé, ainsi que sur celle des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en davantage à l'adresse JeunesseJecoute.ca.

SOURCE Jeunesse, J'écoute

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 15:31 et diffusé par :