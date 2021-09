ITW Performance Polymers lance un revêtement de qualité supérieure résistant à l'usure, Devcon® Wear Guardtm 300RTC, un composé hautement durable pour les applications à température élevée





Un revêtement durable, facile à appliquer, à durcissement à température ambiante, qui augmente la durée de vie des équipements

DANVERS, Massachusetts, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- ITW Performance Polymers a lancé son composé de résistance à l'usure de nouvelle génération, le Devcon Wear Guard 300RTC, conçu pour protéger les équipements dans des environnements humides et secs à température élevée. Ce revêtement supérieur durcissant à température ambiante est très résistant aux attaques chimiques dans les environnements humides à haute teneur en solides jusqu'à 300°F / 149°C observés dans les cimenteries, les centrales électriques, les usines pétrochimiques, les mines et les usines de pâtes et papiers.

« Nos utilisateurs finaux continuent d'exiger des produits qui durent plus longtemps, s'appliquent plus facilement et résistent à des conditions difficiles. Notre équipe a développé ce composé de nouvelle génération, résistant à l'érosion et à la corrosion, pour répondre à ces applications difficiles », a déclaré Guil Silva, Vice-président et responsable chez ITW Performance Polymers. Cette formulation unique permet aux clients d'obtenir une protection supérieure des équipements sans les difficultés liées à la post-cuisson coûteuse que l'on rencontre avec d'autres marques. Cela permet aux clients d'appliquer facilement le produit et de reprendre rapidement leurs activités, ce qui augmente la capacité de fonctionnement des équipements.

Le Devcon Wear Guard 300RTC a fait l'objet de tests et d'évaluations approfondis pour garantir une expérience client exceptionnelle, offrant une résistance impressionnante à l'usure dans des conditions corrosives sèches et humides jusqu'à 300?F / 149?C. Les essais sur le terrain ont prouvé la grande durabilité du produit, ce qui permet aux clients de faire fonctionner leur équipement plus longtemps avant de réappliquer des produits ou d'appliquer des couches plus minces, ce qui permet d'augmenter le débit du produit. Cette flexibilité permet aux clients de minimiser les pannes d'équipement, réduisant ainsi les coûts de maintenance.

En tant que produit avec durcissement à la température ambiante, le Devcon Wear Guard 300RTC permet l'application du produit sur site, réduisant ainsi les coûts de transport et de post-cuisson à distance requis par d'autres systèmes. En éliminant la nécessité d'une post-cuisson au four, on économise du temps, de l'argent et de l'énergie, tout en augmentant le temps de fonctionnement des équipements.

« Les propriétés uniques du Devcon Wear Guard 300RTC offrent aux clients un composé résistant à l'usure, durable et protecteur, qui surpasse la concurrence et permet à leur équipement de fonctionner même dans des conditions difficiles », a ajouté Guil Silva.

Le composé anti-usure Devcon Wear Guard 300RTC peut être utilisé dans un certain nombre d'applications, notamment les cuves de flottation, les épurateurs, les systèmes de traitement des cendres, les coudes de tuyaux, les cribles, les goulottes, les bacs, les trémies, les extracteurs, les ventilateurs de logement, les laveuses, les concasseurs et les broyeurs.

À propos de Devcon :

Devcon est une marque d'ITW Performance Polymers. Devcon est un leader du marché des produits d'entretien et de réparation qui permettent de reconstruire efficacement les équipements selon leurs spécifications d'origine ou de réduire les défaillances précoces grâce à un programme d'entretien préventif. Avec plus de 50 ans de succès, Devcon a fourni des solutions innovantes pour les marchés de l'exploitation minière, de la production d'électricité à partir du charbon, des agrégats, de la pétrochimie et des équipementiers industriels.

À propos d'ITW Performance Polymers :

ITW Performance Polymers, une division d'Illinois Tool Works (ITW), est un leader mondial dans la recherche, le développement et la fabrication de composés d'injection et de calage, d'adhésifs structurels et semi-structurels, de matériaux syntactiques pulvérisables et de revêtements et composés de réparation résistants à l'usure. Ces solutions à valeur ajoutée sont largement utilisées sur plusieurs marchés, notamment dans les secteurs de l'éolien, du transport, de la marine, de l'électronique, de l'exploitation minière, de la pétrochimie et d'autres applications industrielles de fabrication d'équipements originaux et de maintenance, de réparation et d'exploitation.

À propos d'ITW :

ITW (NYSE: ITW) est un leader mondial de la fabrication multi-industrielle figurant dans le classement Fortune 200, avec un chiffre d'affaires de 12,6 milliards de dollars en 2020. Les sept segments de l'entreprise, leaders dans leur secteur, s'appuient sur le modèle d'entreprise unique d'ITW pour générer une croissance solide avec les meilleures marges et rendements de leur catégorie sur des marchés où des solutions hautement innovantes et axées sur le client sont nécessaires. ITW compte environ 43 000 employés dévoués, répartis dans le monde entier, qui s'épanouissent dans la culture unique, décentralisée et entrepreneuriale de l'entreprise.

Pour de plus amples informations sur le nouveau Devcon Wear Guard 300RTC , veuillez contacter :

Tony Mell, gestionnaire de produits

Adresse électronique: mail@itwpp.com

Téléphone: (978) 646-5630

Site web: itwpp.com

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 15:14 et diffusé par :