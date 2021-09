Réaction de la CSQ et de la FSQ-CSQ à l'annonce du ministre Christian Dubé - « Notre message a été entendu! »





MONTRÉAL, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) accueillent positivement le plan présenté par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, pour faire face à la pénurie d'infirmières et d'infirmières auxiliaires.

Le président de la CSQ, Éric Gingras, est satisfait de constater que « le ministre et son gouvernement ont entendu notre message, et c'est encourageant. Il était important de penser au personnel en place, qui est demeuré en poste dans le réseau malgré la situation difficile, en même temps qu'on adopte des mesures pour convaincre des infirmières et des infirmières auxiliaires du privé de revenir dans le secteur public ».

Pour sa part, la présidente de la FSQ-CSQ, Claire Montour, reconnaît que « l'effort financier est important et qu'il aura très certainement un impact positif. De plus, nous avons l'engagement de la création d'un comité de travail portant sur les enjeux tels que l'attraction-rétention, la conciliation travail-famille et la stabilité des postes. Cela nous rassure, car ce sont des enjeux primordiaux à corriger si l'on veut vraiment régler les problèmes de pénurie du personnel à long terme », confirme Claire Montour.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), Centre hospitalier de réadaptation, Centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

