CCTV+ : Le gala du festival de la mi-automne de China Media Group (CMG) : un véritable régal pour les yeux

BEIJING, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le très attendu gala du festival de la mi-automne de China Media Group (CMG) a été diffusé mardi soir, offrant au public mondial un véritable régal pour les yeux avec près de 30 performances artistiques exceptionnelles.

Le gala, composé de trois parties, a offert un mélange d'éléments traditionnels et de technologies de pointe, mettant en avant une image panoramique de la culture et de l'histoire chinoises. Il a été diffusé simultanément à l'étranger pour la première fois.

La première partie du gala, dont le thème était « La lune s'élève jusqu'à la mi-automne », a séduit le public grâce à divers éléments de la culture traditionnelle chinoise. Elle comprenait des chansons tirées d'un poème chinois traditionnel au sujet du festival de la mi-automne et un mélange de chansons modernes et de chansons chinoises traditionnelles pour montrer l'affection qu'on porte au pays et à la famille, ainsi que des chansons louant les personnes qui cherchent à atteindre leurs rêves.

La deuxième partie, intitulée « La lune et la ville natale », comprenait 12 chansons pour montrer la nostalgie des gens, un sentiment profondément enraciné dans l'esprit d'une nation, et l'attachement à la patrie. Dans cette partie, une chanson appelée « Nostalgie » a illustré le mal du pays qu'éprouvent tous les Chinois.

Sous le thème « La pleine lune et la réalisation des rêves », la troisième partie du gala télévisé comprenait des prestations de chant et de danse, la présence de champions olympiques et des cadeaux venus du ciel.

Le gala en trois parties a été enregistré plus tôt ce mois-ci à Xichang, capitale de la préfecture autonome de Liangshan Yi dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, et siège du Xichang Satellite Launch Center. Il a été présenté sur une scène à 360 degrés, la plus grande en son genre dans l'histoire du spectacle.

La scène principale a été inspirée par la Casserole, une constellation formée des sept étoiles les plus brillantes de la plus grande constellation dont elle fait partie, la Grande Ourse, et par le système mondial de navigation par satellite de la Chine, BeiDou, nommé d'après l'astérisme de la Casserole, symbolisant les meilleurs voeux de bonheur, de réunion, de compagnie et de coexistence.

Avec des éléments sur le thème de l'espace, l'événement a mis en lumière des personnes qui se sont consacrées au développement de l'industrie aérospatiale chinoise.

Depuis sa toute première diffusion en direct par la China Central Television (CCTV) en 1991, le gala est devenu extrêmement populaire au sein de la diaspora chinoise et constitue maintenant l'une des émissions de télévision festive les plus populaires attirant des centaines de millions de téléspectateurs chaque année dans le monde.

Le festival de la mi-automne a lieu le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire chinois, qui tombait cette année le 21 septembre.

