Bit2Me clôture son ICO avec un total de 20 millions d'euros levés en un temps record





- Bit2Me conclut la phase 3 de son ICO, la dernière, en seulement 38 secondes. Au total, la société a levé 17,5 millions d'euros en moins de trois minutes grâce à son jeton B2M, plus 2,5 millions d'euros supplémentaires provenant d'une vente privée antérieure.

- À partir du 1er novembre prochain, les jetons seront disponibles à l'achat sur la plateforme de https://bit2me.com/ Bit2Me et progressivement sur d'autres plateformes.

MADRID, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Bit2Me , la société espagnole qui offre des services financiers technologiques basés sur les crypto-monnaies, a clôturé la troisième phase de son ICO (Initial Coin Offering) en seulement 38 secondes, levant un total de 17,5 millions d'euros en moins de trois minutes entre les 3 phases de vente publique qui ont eu lieu tout au long du mois de septembre.

Il s'agit d'une étape historique, car c'est la première fois qu'une entreprise émet un jeton utilitaire qui permet aux clients, aux utilisateurs et à la communauté de bénéficier d'avantages dans les services et la gouvernance de l'entreprise, ainsi que de liquidités sur le marché à tout moment.

La première phase de l'ICO a été clôturée en 59 secondes (5 millions d'euros), la deuxième en 47 secondes (7,5 millions d'euros) et la troisième et dernière en 38 secondes (5 millions d'euros). Si nous ajoutons à ces chiffres les 2,5 millions d'euros collectés lors de la précédente vente privée qui a eu lieu au début du mois d'août dernier, le résultat est que Bit2Me a atteint un total de 20 millions d'euros, créant un précédent historique dans l'histoire de l'industrie des crypto-monnaies en Espagne et consolidant Bit2Me comme l'un des leaders du secteur. Cela a été possible grâce au jeton utilitaire B2M, entièrement développé par la plateforme espagnole.

« Nous avons reçu un grand intérêt pour l'achat de jetons B2M dans les différentes phases de l'ICO. Mais ce voyage ne fait que commencer : à partir du 1er novembre, nos jetons seront disponibles à l'achat, comme toute autre crypto-monnaie, sur Bit2Me, Bittrex, et de plus en plus sur d'autres plateformes. Le succès de B2M marque un avant et un après dans l'écosystème cryptographique espagnol », explique Abel Peña, Chief Revenue Officer de Bit2Me.

Ceux qui ont choisi d'acquérir des jetons B2M bénéficieront de différents avantages, tels que des réductions allant jusqu'à 90 % sur les frais, de meilleures conditions dans les différents services associés à la plateforme et, comme mentionné plus haut, une gouvernance de l'entreprise sur certains aspects.

Une nouvelle ère pour l'industrie cryptographique espagnole

Il s'agit de la plus grande ICO jamais lancée en Espagne, dans laquelle l'incorporation de talents de haut niveau a été la clé de son succès. C'est le cas de Baldomero Falcones, ancien président mondial de Mastercard, entre 2002 et 2006, et PDG de FCC, qui travaille depuis quelques semaines comme conseiller principal pour Bit2Me. Un autre ajout de renom à l'équipe a été celui de Zeeshan Feroz, ancien PDG de Coinbase en Europe et au Royaume-Uni, qui a accompagné la plateforme espagnole tout au long du processus d'ICO. De plus, Rodolfo Carpintier, l'entrepreneur et père de l'Internet en Espagne, travaille également aux côtés de Leif Ferreira, PDG et fondateur de l'entreprise.

Bit2Me a récemment lancé une nouvelle campagne de street advertising pour célébrer le succès de son ICO. La plateforme espagnole a installé des panneaux d'affichage dans différents points névralgiques de Madrid : Puerta del Sol, Gran Vía, Plaza de España, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Castilla et Cuatro Caminos. Comme cerise sur le gâteau, Bit2Me a déployé une toile géante dans l'un des endroits les plus connus et les plus fréquentés de la capitale espagnole, la Puerta del Sol, avec le message suivant : « Bitcoin : bienvenue dans la République indépendante de votre argent ». Cette campagne s'ajoute à d'autres campagnes de publicité dans les rues que la société a promues pour faire connaître la technologie Bitcoin dans des endroits tels que l'Italie (Milan), le Portugal (Lisbonne) et Andorre.

À propos de Bit2Me

Bit2Me est une entreprise leader dans le secteur des crypto-monnaies en Espagne. Sa gamme de services comprend plus de 20 solutions permettant d'acheter, de vendre et de gérer des monnaies virtuelles et des euros à partir d'un seul endroit, en toute sécurité et en toute simplicité. La société, qui compte des clients privés, professionnels et entreprises dans plus de 100 pays, a géré des opérations d'une valeur de plus d'un milliard d'euros depuis sa création en 2015. En janvier de cette année, le magazine FORBES a sélectionné Bit2Me comme l'une des entreprises espagnoles qui seront le moteur du changement en 2021. Depuis sa création en 2015, l'entreprise a reçu de nombreux prix dans le secteur financier, tels que « Winners of the World », dans le cadre du concours international parrainé par Visa ; « Best Spanish startup 2015 », par CaixaBank ; et « Best Business Model », décerné par Deloitte ; et a été invitée par la Commission européenne à présenter et à discuter de la technologie Blockchain et Bitcoin à de multiples occasions.

L'une des premières initiatives de Bit2Me a été le lancement de la Bit2Me Academy, qui forme plus de 1,7 million d'étudiants chaque année. Bit2Me Academy est actuellement le plus grand portail de formation aux crypto-monnaies en espagnol, avec plus de 400 articles gratuits, des cours certifiés et des vidéos pour ceux qui souhaitent apprendre la naissance, le fonctionnement et l'évolution des crypto-monnaies et du monde de la blockchain.

