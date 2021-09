Inauguration d'une installation temporaire à Scott : le gouvernement du Québec met en oeuvre une solution supplémentaire pour répondre rapidement aux besoins des familles





SCOTT, QC, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de permettre aux familles de Scott et des environs de bénéficier plus rapidement d'un service de garde éducatif à l'enfance, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de 62 places créées dans une installation temporaire par le CPE des Petits Pommiers de Scott.

Cette solution innovante confirme la volonté du gouvernement du Québec de rendre accessibles plus rapidement des places en services de garde pour les familles de tout le Québec.

Cette nouvelle approche profite à l'ensemble des CPE qui ont un projet en cours de réalisation. Les gestionnaires peuvent maintenant travailler en partenariat avec leur milieu pour offrir des places dans une installation temporaire en attendant la fin des travaux de l'installation permanente.

Dans le cas du CPE des Petits Pommiers, les 62 places, dont 10 pour poupons, seront offertes dans des locaux temporaires à Saint-Isidore. Le gouvernement a accordé une enveloppe d'un montant maximal de 50 000 $ pour l'aménagement de locaux temporaires. L'installation permanente qui est présentement en construction sera située quant à elle dans la municipalité voisine de Scott.

Citations :

«?Je l'ai dit à maintes reprises et je le répète encore une fois : notre gouvernement est à pied d'oeuvre pour offrir rapidement des places dans nos services de garde éducatifs à l'enfance. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple de solution innovante mise de l'avant pour atteindre cet objectif. Ces places, prévues pour le printemps 2022, permettront à des familles de reprendre le boulot l'esprit tranquille, et ce, dès maintenant. En travaillant ensemble, ministère de la Famille, gestionnaires des CPE et acteurs du milieu, nous pouvons apporter des solutions créatives et viables qui font toute la différence dans la vie des familles. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Je suis très fier de l'esprit d'entraide et de la créativité qui animent les citoyennes et citoyens de la région; ce projet est possible grâce à leur implication et à leur désir de changer les choses. L'accès à des services de garde éducatifs à l'enfance de qualité est essentiel pour que les familles qui choisissent de s'établir ici puissent contribuer à la vitalité sociale et économique de la communauté. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« En tant que directrice générale depuis plus de 35 ans au centre à la petite enfance La Becquée, je suis particulièrement fière des actions menées par le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe. Grâce à notre ministre et à ses idées innovantes, nous avons pu offrir 62 places, six mois avant la fin de la construction de notre nouveau CPE à Scott. Conscientes du grand besoin des parents, mon équipe et moi avons travaillé sans relâche et avons accompli en six semaines l'inimaginable. Je me dois de souligner également la rigueur dont a fait preuve l'équipe de la direction de l'Est-du-Québec du ministère de la Famille et le travail exceptionnel qu'elle a fait pour la réalisation de ce projet. Nous sommes heureux de cette quatrième installation qui offre, aux enfants de La Nouvelle-Beauce, des services de qualité pour nos adultes de demain! »

Martine Beaupré, M. Sc., directrice générale du CPE La Becquée et du CPE-BC des Petits Pommiers

Faits saillants :

Les CPE qui souhaitent offrir des places temporaires devront respecter des critères précis établis par le ministère de la Famille :

Seules les places attribuées dans le cadre d'un appel de projets peuvent être créées dans une installation temporaire;

Les locaux devront être dotés d'un mécanisme permettant d'en contrôler l'accès en tout temps durant les heures de prestation des services;

Les locaux devront être conformes aux normes en sécurité incendie;

Les locaux devront être dotés d'équipements sanitaires adéquats;

Le montant des travaux doit être inférieur à 50 000 $.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 13:45 et diffusé par :