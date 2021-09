AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

La communauté canadienne de l'épilepsie s'est exprimée et le résultat est une liste de 10 priorités en matière de recherche sur l'épilepsie et les crises épileptiques. Cette liste sera annoncée lors de la réunion scientifique du Congrès de la Ligue...

Résumé Produits : Comprimés BlackOxygen (NPN 80106662) et poudre BlackOxygen Organics (NPN 80097385) sous license de NuWTR). Problème : BlackOxygen Organics procède au rappel de tous les lots de ces produits en raison de risques éventuels pour la...

SMOORE, un chef de file mondial des solutions technologiques pour le vapotage, a fait sensation aujourd'hui à l'édition 2021 du Global Tobacco & Nicotine Forum (GTNF). Frank Han, vice-président principal de SMOORE et président de FEELM, le fleuron...