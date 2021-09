Réfection de l'autoroute Henri-IV (73) et de trois structures entre le chemin Saint-Louis et le pont Pierre-Laporte





QUÉBEC, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires que, dans le cadre des travaux de réfection de l'autoroute Henri-IV (73) et de trois structures entre le chemin Saint-Louis et le pont Pierre-Laporte, à Québec, il y aura des entraves majeures à la circulation du vendredi 24 septembre à 19 h au samedi 25 septembre à 17 h. Ces entraves importantes permettront la réalisation de travaux de drainage et l'installation d'une gaine pour le passage d'un aqueduc.

Gestion de la circulation

Autoroute Henri-IV (73), en direction sud

Maintien d'une seule voie de circulation, entre le boulevard Laurier (route 175) et le boulevard Champlain (route 136)

Fermeture de la bretelle provenant de l'autoroute Duplessis (540) Sud; détour via la route 175, le chemin Saint-Louis , l'avenue des Hôtels et le boulevard Champlain (route 136)

Bien qu'une voie de circulation demeure ouverte sur l'autoroute Henri-IV, le secteur est à éviter et les usagers de la route sont invités à privilégier un itinéraire via la route 175 et le pont de Québec.

Ces entraves occasionneront des ralentissements à la circulation et de la congestion, particulièrement dans la journée de samedi. Conscient des impacts de ces travaux, le Ministère encourage les usagers du secteur à planifier leurs déplacements adéquatement et à utiliser le transport collectif et le transport actif, lorsque cela est possible.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier. Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers et maritimes 2021-2023 de la région de la Capitale-Nationale.

