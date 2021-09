Teleperformance s'engage en faveur du climat





Teleperformance (Paris:TEP), leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, a annoncé aujourd'hui avoir défini de nouveaux objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi). Ces objectifs reflètent l'ambition du groupe d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2040, soit dix ans d'avance par rapport à l'Accord de Paris .

Teleperformance vise à réduire de 49 % ses émissions de gaz à effet de serre - Scope 1 (émissions directes) et Scope 2 (émissions indirectes liées à l'énergie) - par employé* d'ici à 2026 par rapport à 2019.

Le groupe s'est également engagé à réduire les émissions carbone - Scope 3 (autres émissions indirectes) - issues des biens et services achetés ainsi que des trajets quotidiens des collaborateurs, de 38 % par employé* d'ici à 2026 par rapport à 2019.

Ces objectifs témoignent de l'engagement de Teleperformance en faveur de la protection de l'environnement, de ses collaborateurs et de la société. Cette démarche a pour ambition de limiter le changement climatique tout en renforçant les avantages concurrentiels du groupe dans le cadre de la transition vers une économie bas carbone.

« Nous nous engageons à réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour offrir un avenir meilleur à l'ensemble de la planète, a déclaré Daniel Julien, président-directeur général de Teleperformance. Cet engagement représente une étape cruciale dans la réalisation de notre objectif de neutralité carbone d'ici à 2040. Limiter le changement climatique profite véritablement à tout le monde, et notamment aux générations futures. »

L'initiative Science Based Targets est un projet réunissant le Carbon Disclosure Project (CDP), le Global Impact des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF). La SBTi accompagne les entreprises dans leur lutte contre le réchauffement climatique en évaluant et en approuvant de manière indépendante leurs objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre en cohérence avec les préconisations scientifiques.

Les objectifs opérationnels de Teleperformance en matière d'émissions de GES (Scopes 1 et 2) sont en ligne avec les niveaux requis pour contenir l'augmentation des températures en deçà de 2°C. Il s'agit des niveaux fixés dans le cadre des dernières recherches en climatologie pour prévenir les effets les plus néfastes du changement climatique.

* Équivalent temps plein

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP ? ISIN : FR0000051807 ? Reuters : TEPRF.PA ? Bloomberg : TEP FP), leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de trois grandes familles de solutions à forte valeur ajoutée : la gestion de l'expérience client, les services de back-office et le conseil en processus métiers (knowledge services). Ces solutions digitales intégrées garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés reposant sur une approche intégrée High Tech-High Touch unique. Le groupe compte plus de 380 000 employés répartis dans 83 pays, qui prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans une démarche d'excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s'appuie sur l'utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d'excellence.

En 2020, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 732 millions d'euros (6,5 milliards de dollars US, sur la base d'un taux de change de 1 euro = 1,14 dollar US) et un résultat net de 324 millions d'euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, CAC Support Services, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l'action Teleperformance fait partie des indices Euronext Vigeo Eurozone 120, FTSE4Good et Solactive Europe Corporate Social Responsibility (anciennement Ethibel Sustainability Excellence Europe).

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

Pour plus d'informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

