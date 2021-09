La Ville de Montréal annonce des travaux de réaménagement majeurs au parc Angrignon





MONTRÉAL, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce un investissement de 2,8 M$ pour la réalisation de travaux de réaménagement majeurs dans le parc Angrignon. Ce projet permettra de revamper l'un des plus beaux espaces verts de la métropole et de remplacer plusieurs installations qui ont atteint la fin de leur vie utile.

La première phase des travaux débutera au mois d'octobre et visera à sécuriser les aires de circulation piétonne fortement utilisées par les usagers du parc qui transitent vers la station de métro Angrignon et par les étudiants du Cégep André-Laurendeau. Les phases subséquentes permettront le réaménagement et la déminéralisation des sentiers ainsi que la réfection des ouvrages de ponceaux et de passerelles du réseau hydrologique de ce parc du Sud-Ouest très fréquenté par la population montréalaise.

« Nous agissons dans la poursuite des objectifs de notre Plan climat 2020-2030 et pour prendre soin d'un milieu naturel important de Montréal. Le parc Angrignon, c'est une forêt riche de sa biodiversité, qu'il faut préserver. C'est aussi un endroit qui offre à nos citoyennes et à nos citoyens des espaces de détente, de sports et de socialisation qu'il faut cultiver. La pandémie nous a montré à quel point nos parcs sont essentiels pour bien des gens. Aujourd'hui, nous agissons pour entretenir, améliorer, diversifier et faciliter ces précieux espaces verts », a déclaré Benoit Dorais, président du comité exécutif et maire du Sud-Ouest.

« Les parcs de la Ville ont connu un achalandage très élevé depuis le début de la crise sanitaire. Cela a eu un impact sur leur écosystème. Les travaux de réaménagement du parc Angrignon s'inscrivent dans la lutte que nous menons contre la dégradation de nos espaces verts. Grâce à des réaménagements, nous donnons envie à la population de découvrir de nouveaux parcs et nous créons un équilibre dans la fréquentation de ces milieux naturels », a expliqué le responsable des grands parcs au comité exécutif, Robert Beaudry.

« Les amis du parc Angrignon sont heureux que ces travaux de réaménagement se réalisent. L'association souhaite que ce soit le début de nombreux projets afin d'assurer la préservation du parc et de sa biodiversité. Le parc Angrignon pourrait devenir un modèle de protection d'un milieu naturel en ville, ce qui serait une belle façon de souligner son 100e anniversaire en 2027 », ont souligné les représentants des amis du parc Angrignon.

Enrichir la biodiversité

Ce projet de réaménagement est en phase avec le Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal, qui a pour objectif de réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la collectivité, d'ici 2030. Les travaux de réaménagement du parc Angrignon vont permettre la plantation de 18 arbres, de 403 arbustes et de 4000 plantes herbacées. En complément, 200 arbres seront plantés à l'automne 2022 en parterre arboré pour augmenter la canopée et enrichir la biodiversité du secteur.

De plus, un autre contrat distinct a été prévu dans le cadre de la restauration écologique de la forêt du parc Angrignon. C'est ainsi que 4590 arbres et arbustes d'espèces indigènes seront plantés pour bonifier la biodiversité des communautés végétales du parc, dont 1000 à l'automne 2021 et 3590 à l'automne 2022.

À noter que les travaux de réaménagement du parc Angrignon prendront fin en mai 2022.



