ESI Group nomme Francis Griffiths Vice-Président exécutif des ventes





Regulatory News:

ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI) a le plaisir d'annoncer la nomination de Francis Griffiths au poste de Vice-Président exécutif des ventes du groupe, à compter du 1er octobre 2021. Il reportera à Mike Salari, Corporate Chief Operating Officer Revenue Generation, et rejoindra l'équipe de direction de Cristel de Rouvray, Directrice générale du groupe. Il sera basé au Royaume-Uni.

Francis Griffiths, 57 ans, possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des affaires et de la technologie. Il est connu pour ses nombreux succès sur les marchés mondiaux de solutions logicielles techniques et scientifiques et a déjà appréhendé le type de transformation que mène ESI. Il apportera à ESI une expérience impressionnante de gestion de la croissance dans les domaines du test et de la mesure, de la simulation et de l'automatisation industrielle dans divers secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, la machinerie lourde, les communications, l'énergie et l'électronique.

Francis sera chargé de diriger et de superviser les activités mondiales des vendeurs du groupe et de définir la stratégie de vente d'ESI. Il sera également chargé de mettre en place et de piloter la transformation de l'organisation commerciale conformément aux objectifs du plan triennal, dont les détails seront annoncés le 5 octobre lors de l'Investor's conference d'ESI.

"Je suis ravi de rejoindre ESI. En tant qu'acteur majeur de la simulation numérique et du prototypage virtuel basé sur la modélisation prédictive de la physique pour les industries, ESI est particulièrement bien placé pour accompagner ses clients dans leur parcours de transformation numérique tout au long du cycle de vie du produit. Je suis confiant dans notre capacité à accélérer le déploiement des solutions ESI qui répondent aux principaux défis industriels : améliorer la productivité, la sécurité, tout en réduisant les coûts de production et le délai de mise sur le marché. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec notre équipe de direction, l'ensemble de nos collaborateurs et clients à travers le monde," déclare Francis Griffiths.

Mike Salari, Corporate Chief Operating Officer Revenue Generation chez ESI Group ajoute : « ESI Group est en train de vivre une étape majeure de sa transformation. Attirer des talents de très haut niveau comme Francis pour diriger les équipes de ventes, renforce notre capacité à nous positionner sur le marché grâce à une stratégie de croissance long-terme. L'expérience et l'expertise de Francis sont un atout majeur pour soutenir la transformation numérique des clients d'ESI Group et devenir ainsi une entreprise reconnue pour la grande qualité de son offre. Cette nomination s'inscrit parfaitement avec l'annonce de notre nouveau plan triennal le 5 octobre prochain. Nous sommes très fiers de le voir se joindre à nous ! »

Avant de rejoindre ESI, Francis a occupé, au cours de ses 29 années, plusieurs postes au sein de NI, (NATI : NASDAQ), dont celui de Vice-Président européen des ventes et celui de Vice-Président senior des ventes mondiales, promotion des ventes et des opérations. Plus récemment, il a fondé Maiple, une start-up spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique dans le domaine de l'énergie durable.

Francis est titulaire d'un diplôme BEng (Hons) de l'Université de Cardiff en génie électrique et est Membre de l'Institute of Engineering Technology (FIET). Il a obtenu un poste de professeur honoraire à l'Université de Cardiff en 2019. Francis siège au conseil consultatif de FLEXIS (Smart Energy Systems Project) et est conseiller au Conseil de surveillance stratégique de l'Université de Cardiff. Il a été directeur non-exécutif de VERV, créateur de Home Energy Assistant.

Evénements à venir :

Investor Conference - 5 octobre 2021

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre - 28 octobre 2021

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1200 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 132,6 millions d'euros en 2020. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : https://www.esi-group.com/fr.

