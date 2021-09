Célébration des chefs de file canadiens de la nature : Finalistes des prix Inspiration Nature 2021





OTTAWA, 23 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Musée canadien de la nature, musée national d'histoire et de sciences naturelles du Canada, est heureux d'annoncer les finalistes du Prix Inspiration Nature 2021 et le lauréat du Prix d'honneur. Les 24 finalistes seront honorés et les gagnants seront annoncés lors d'une cérémonie en ligne organisée par le Musée le 24 novembre.



Ces chefs de file de la nature ? des particuliers aux adultes en passant par les organismes sans but lucratif, les groupes communautaires et les entreprises durables ? font preuve de leadership grâce à des projets novateurs qui relient les Canadiens au monde naturel.

Leurs efforts couvrent de vastes initiatives qui englobent la biodiversité, la conservation, l'éducation environnementale et les pratiques durables. Parmi les finalistes, on compte des jeunes qui militent pour l'eau propre et des environnements aquatiques sains, ainsi que des adultes qui galvanisent leurs concitoyens pour protéger les écosystèmes et conserver les espèces. Les organismes sans but lucratif font preuve de leadership dans l'éducation pour préserver et promouvoir la biodiversité, et la protection des habitats en mobilisant la communauté. Les entreprises primées font preuve d'innovation avec le développement de produits «?verts?» ainsi que des programmes de gérance environnementale.

La liste de présélection 2021 comprend les finalistes des six catégories : Jeunes (17 ans et moins), Adultes, Organisations sans but lucratif (petites et moyennes), Organisations sans but lucratif (grandes), ainsi que de nouvelles catégories pour les entreprises durables et l'action communautaire.

En plus des finalistes de catégorie, le Musée est honoré d'annoncer le lauréat du Prix d'honneur, le philanthrope et défenseur de la nature Ken Jewett, qui réside dans la communauté de Mulmur, dans le sud de l'Ontario. Il a consacré son temps et ses ressources financières personnelles sur 20 ans pour des initiatives de plantation et l'éducation environnementale à propos de l'érable indigène. Grâce à sa fondation Maple Leaves Forever, environ 130?000 érables indigènes ont été plantés en Ontario, en partenariat avec des pépinières et des municipalités locales, ce qui renforce l'importance des espèces indigènes pour la santé des écosystèmes.

«?Ces prix ont lieu à un moment où la pandémie nous rappelle à quel point nous avons besoin d'une connexion responsable avec la nature pour notre santé et notre bien-être,?» déclare Meg Beckel, présidente-directrice générale du Musée canadien de la nature et présidente/membre d'office du jury de sélection. «?Tous les finalistes ont quelque chose à offrir grâce à leurs innovations, à leur leadership et à leur engagement. Nous félicitons chacun d'eux et avons hâte de partager leurs réalisations à travers nos prix nationaux Inspiration Nature.?»

Le Musée est reconnaissant pour le soutien de son partenaire présentateur, Facebook?; des partenaires médias The Globe and Mail et The Walrus, et des commanditaires de prix pour chaque catégorie. Il s'agit du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (jeunesse)?; BDO Canada LLP (adultes)?; Ontario Power Generation (petits et moyens organismes sans but lucratif); Savoir polaire Canada (grands organismes sans but lucratif)?; Nasco Building Cleaning Inc. (action communautaire) et The Mosaic Company (entreprise durable).

Le jury qui a sélectionné les finalistes se compose des membres suivants : Shelley Ambrose, ancienne directrice exécutive et coéditrice, The Walrus; Caitlyn Baikie, conseillère en politiques d'éducation, Inuit Tapiriit Kanatami; Carolynn Beaty, The Sitka Foundation; Kevin Chan, directeur mondial principal et chef des politiques publiques de Facebook, Canada; Philip Crawley, éditeur, The Globe and Mail; Dolf DeJong, PDG, Zoo de Toronto; Marti Ford, directrice générale des prix Inspiration Arctique; John Geiger, PDG, Société géographique royale du Canada; Danika Goosney, Vice-présidente, Direction des subventions de recherches et bourses, Le conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG); Geoff Green, fondateur et directeur exécutif, Students on Ice; et Erica Thompson, directrice principale nationale, conservation, développement et engagement, Conservation de la nature Canada.

Les gagnants de chaque catégorie recevront la somme de 5000 $ qu'ils pourront attribuer à un projet relié à la nature de leur choix. Les prix Inspiration Nature sont décernés par le Musée canadien de la nature. Pour de plus amples renseignements sur ce programme et les finalistes, consultez nature.ca/prix.

Voici la liste des finalistes :

Catégorie Jeunes (17 ans et moins en date du 31 décembre 2020)

Margaret Krawciw, jeune scientifique et cofondatrice d'Ocean Plastics Reduction Group, Victoria (Colombie-Britannique)

jeune scientifique et cofondatrice d'Ocean Plastics Reduction Group, Victoria (Colombie-Britannique) Jessica Liu , entrepreneure et créatrice de KelpNet (filet de pêche biodégradable), Oakville (Ontario)

, entrepreneure et créatrice de KelpNet (filet de pêche biodégradable), Oakville (Ontario) Autumn Peltier, activiste environnementale pour l'eau potable, Ottawa (Ontario)

activiste environnementale pour l'eau potable, Ottawa (Ontario) Sarah Syed, jeune scientifique, biorestauration utilisant des polymères, Toronto (Ontario)

Catégorie Adultes

Cheryl Alexander, photographe, cinéaste et activiste pour la conservation des loups, Victoria (Colombie-Britannique)

photographe, cinéaste et activiste pour la conservation des loups, Victoria (Colombie-Britannique) Melissa Hafting, mentore pour les jeunes et inclusivité en ornithologie, Vancouver (Colombie-Britannique)

mentore pour les jeunes et inclusivité en ornithologie, Vancouver (Colombie-Britannique) Lisa Mintz, organisatrice communautaire pour la conservation de l'environnement, Montréal (Québec)

organisatrice communautaire pour la conservation de l'environnement, Montréal (Québec) Sonya Richmond, défenderesse de la nature pendant une expédition sur le Sentier transcanadien, Sechelt (Colombie-Britannique)

Catégorie des organismes sans but lucratif (petites et moyennes organisations)

Canadian Whale Institute , dégagement et conservation des baleines, Welshpool (Nouveau-Brunswick)

, dégagement et conservation des baleines, Welshpool (Nouveau-Brunswick) eButterfly , suivi de la biodiversité des papillons grâce à la science citoyenne, Ottawa (Ontario)

, suivi de la biodiversité des papillons grâce à la science citoyenne, Ottawa (Ontario) SmartIce , surveillance de la glace de mer avec les communautés autochtones, St. John' s (Terre-Neuve)

, surveillance de la glace de mer avec les communautés autochtones, St. John' s (Terre-Neuve) Watersheds Canada, restauration et conservation des rivages d'eau douce, Perth (Ontario)

Catégorie des organismes sans but lucratif (grandes)

Fédération canadienne de la faune , programme Sors dehors pour les jeunes, Ottawa (Ontario)

, programme Sors dehors pour les jeunes, Ottawa (Ontario) Commission des parcs du Niagara , art floral le long de la promenade, Niagara Falls (Ontario)

, art floral le long de la promenade, Niagara Falls (Ontario) Jardins botaniques royaux , intendance et conservation des écosystèmes, Burlington (Ontario)

, intendance et conservation des écosystèmes, Burlington (Ontario) Sheridan College Institute of Technology, jardinage indigène pour restaurer la biodiversité, Etobicoke (Ontario)

Catégorie Action communautaire

Don' t Mess with the Don , ramassage des ordures dans le ravin de la vallée du Don, Toronto (Ontario)

ramassage des ordures dans le ravin de la vallée du Don, Toronto (Ontario) Kingfisher Interpretive Centre Society, conservation du saumon dans la rivière Sechelt, Enderby (Colombie-Britannique)

conservation du saumon dans la rivière Sechelt, Enderby (Colombie-Britannique) Victoria Compost and Conservation Education Society, programme de compostage pour promouvoir la santé des sols, Victoria (Colombie-Britannique)

programme de compostage pour promouvoir la santé des sols, Victoria (Colombie-Britannique) Wild About Saskatoon, Festival communautaire Nature City, Saskatoon (Saskatchewan)

Catégories Entreprise durable

J. D. Irving Limited, programmes de gestion durable des forêts, Saint John (Nouveau-Brunswick)

programmes de gestion durable des forêts, Saint John (Nouveau-Brunswick) Li-Cycle Corp. technologies innovantes pour le recyclage des piles, Mississauga (Ontario)

technologies innovantes pour le recyclage des piles, Mississauga (Ontario) tentree , programme d'habillement durable et de plantation d'arbres, Vancouver (Colombie-Britannique)

, programme d'habillement durable et de plantation d'arbres, Vancouver (Colombie-Britannique) Whistler Blackcomb, pratiques en vue d'une empreinte opérationnelle nette zéro, Whistler (Colombie-Britannique)

