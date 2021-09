Deux cofondateurs de Braintale interviennent lors du congrès de la Société Française d'Anesthésie Réanimation





Braintale, une société innovante dédiée aux troubles neurologiques et à la prise en charge des patients atteints de lésions cérébrales avec son portefeuille de solutions en neurologie et en soins intensifs, a annoncé aujourd'hui les interventions de deux de ses cofondateurs et membres du conseil scientifique, les Professeurs Lionel Velly et Louis Puybasset lors du congrès de la Société Française d'Anesthésie Réanimation qui se tient à Paris du 23 au 25 septembre 2021.

Les interventions ont notamment concerné les sessions suivantes :

- Louis Puybasset, en modération aux côtés du Professeur Russel Chabanne, le 23 septembre à 14h30 des neuf interventions sur le traumatisme crânien

- Louis Puybasset et Lionel Velly, en intervention le 23 septembre à 16h30 pour partager leurs points de vue sur le pronostic en réanimation, après traumatisme crânien et arrêt cardiaque, respectivement.

La conférence annuelle de la Société Française d'Anesthésie Réanimation est un rendez-vous annuel essentiel pour les 6000 participants, abordant des des thématiques d'anesthésie, de réanimation et de médecine péri-opératoire. L'édition 2021 se tient à Paris, en présentiel.

A propos de BrainTale

Braintale est une société innovante qui ouvre une nouvelle ère en médecine en fournissant aux médecins des solutions pronostiques validées cliniquement pour la prise en charge des patients atteints de lésions cérébrales grâce à des mesures sensibles et fiables de la substance blanche du cerveau. S'appuyant sur plus de 15 ans de développement clinique, les produits de Braintale sont développés en collaboration pour répondre aux besoins médicaux et répondre aux attentes des professionnels de santé et des patients.

Certifiée ISO: 13485: 2016, BrainTale a lancé son premier produit brainQuant en mars 2020.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.braintale.fr

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 10:45 et diffusé par :