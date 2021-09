Le Festival de musique de chambre de Montréal offrira aux Montréalaises et Montréalais pas moins de 22 concerts gratuits signés Les Jeunes Virtuoses de Montréal grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, dans le cadre du projet Agir pour l'animation du centre-ville par les festivals et événements 2021





MONTRÉAL, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est grâce au soutien financier de la Ville de Montréal que le Festival de musique de chambre de Montréal a pu mettre sur pied le programme d'exception, appelé Les Jeunes Virtuoses de Montréal , qui rassemblera 15 jeunes musiciens parmi les plus chevronnés des cohortes de diplômés de l'Université McGill, de l'Université de Montréal et du Conservatoire de musique du Québec.

Cette tournée de 22 performances de qualité se déploiera du 23 septembre au 23 octobre prochains dans des sites iconiques et stratégiques du centre-ville de Montréal, dont l'Oasis plage de l'Église unie St. James, rue Ste-Catherine Ouest, en passant par la Cathédrale Christ Church, le Jardin d'art de BAnQ, la Bibliothèque des archives nationales du Québec, le parvis de la Place-des-Arts et l'Amphithéâtre Pierre-Péladeau du CHUM.

Cette grande animation du centre-ville connaîtra son apothéose le 18 octobre prochain, en la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal, avec un concert dirigé par le chef d'orchestre, violoncelliste de réputation mondiale et fondateur du Festival de musique de chambre de Montréal, Denis Brott, C.M. qui dirigera cette soirée Beethoven et Schubert avec le violon-soliste Andrew Wan et Les Jeunes Virtuoses de Montréal dans ce coup d'envoi du 26e Festival. « Il était essentiel de faire ainsi contrepoids aux impacts de la pandémie à la Covid-19 qui a eu pour effet de tenir à l'écart de nombreux talents et qui, grâce à ce programme Les Jeunes Virtuoses de Montréal vont pouvoir enfin s'exprimer publiquement et fortement auprès des publics de tous les horizons », a dit aujourd'hui le président-fondateur, Denis Brott C.M., qui a salué le soutien apporté à ces jeunes par la mairesse Valérie Plante et la Ville de Montréal qui n'ont pas hésité à participer à la mise au monde de ce programme, en marge du projet Agir pour l'animation du centre-ville par les festivals et événements et qui contribue à la revitalisation du centre-ville de la métropole.

Cette série de concerts gratuits se déroulera en extérieur, la plupart du temps, sous réserve de la météo, et/ou en intérieur, au besoin, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Le soutien financier de la Ville de Montréal constitue la contribution centrale au projet qui permet d'offrir des emplois aux jeunes artistes qui ont été gravement touchés par l'arrêt forcé de leurs activités au cours de la dernière année, a ajouté monsieur Brott, en soulignant que d'autres partenariats ont été aussi noués avec BMO Groupe financier, le CHUM, COGECO, certaines résidences pour personnes âgées et autres, notamment.

« Cela participe, notamment, à la démocratisation de la musique de chambre en la rendant nettement plus accessible à tous les publics, même les non-initiés », a renchéri le directeur artistique du Festival, qui a insisté sur le fait que le langage magique et les émotions de la musique repoussent les frontières des genres.

« Je tiens à féliciter toute l'équipe du Festival de musique de chambre de Montréal pour sa riche programmation, qui met non seulement en valeur le talent et la passion de jeunes musiciens, mais qui contribue également à l'animation du centre-ville, au plus grand plaisir de la population montréalaise. Montréal, métropole culturelle, est fière de ses artistes et de l'apport qu'ils offrent à sa relance. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à profiter en grand nombre des prestations qui seront offertes au centre-ville par de jeunes virtuoses », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

SOURCE Festival de musique de chambre de Montréal - Les Jeunes Virtuoses de Montréal

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 10:30 et diffusé par :