L'Assemblée nationale utilise à la période des questions et réponses orales la langue des signes québécoise (LSQ)





QUÉBEC, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - En cette Journée internationale des langues des signes, le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, annonce la mise en place d'une mesure visant à favoriser l'accessibilité des travaux parlementaires. Issue d'une motion adoptée à l'unanimité par les parlementaires en septembre 2020, cette décision de recourir à la langue des signes rendra les travaux parlementaires accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.

À compter d'aujourd'hui, les périodes des questions et réponses orales tenues à la salle de l'Assemblée nationale seront interprétées simultanément en langue des signes québécoise.

« La mise en place d'une interprétation en simultané de nos travaux permet non seulement à notre parlement de se rapprocher des personnes sourdes et malentendantes, mais elle positionne également l'Assemblée comme une institution qui a à coeur l'intégration et la participation du plus grand nombre », a déclaré le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis. « Je suis heureux que les parlementaires aient souhaité, à l'unanimité, rendre davantage accessibles nos travaux », a-t-il ajouté.

Suivre les travaux de l'Assemblée

Les travaux parlementaires de l'Assemblée nationale sont diffusés en direct sur le Canal de l'Assemblée nationale. Ils sont également accessibles dans le site Internet de l'institution, à l'adresse www.assnat.qc.ca.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 10:01 et diffusé par :