Déclaration du commissaire aux langues officielles du Canada à propos de la modernisation de la Loi sur les langues officielles





GATINEAU, QC, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Au cours de la dernière année, les langues officielles ont été au coeur de l'actualité. L'ampleur de l'attention qui leur est portée démontre l'importance de nos langues officielles et le rôle essentiel qu'elles jouent dans la société canadienne.

Malgré le chemin parcouru, il reste beaucoup de travail à accomplir. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, la Loi sur les langues officielles, qui est la pierre angulaire de notre régime linguistique, doit être revue en profondeur afin qu'elle soit actuelle, dynamique et robuste. Nous avons un réel besoin d'avoir une loi modernisée pour mieux protéger les droits linguistiques de la population et favoriser le plein épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Maintenant que l'élection fédérale est derrière nous et que la rentrée parlementaire est imminente, j'incite le nouveau gouvernement à garder nos langues officielles et la modernisation de la Loi en tête de sa liste de priorités et à respecter ses engagements auprès de la population canadienne. Il est plus que temps de passer à l'action, et je m'attends à ce qu'un projet de loi soit déposé dans les plus brefs délais. J'en profite pour remercier les parlementaires qui ont contribué à la progression de cet important dossier et pour féliciter toutes les personnes qui ont été réélues ou élues pour la première fois et qui feront leur entrée au Parlement sous peu.

Je suis impatient de replonger activement dans la modernisation de la Loi et de communiquer aux parlementaires le fruit de ma réflexion lorsque le moment sera venu. Bien que nous ayons été témoins de plusieurs avancées dans le dossier de la modernisation de la Loi, le travail est loin d'être terminé et il doit se poursuivre.

Nous devons tous nous mobiliser afin que cette modernisation, qui s'impose depuis plusieurs années, puisse se concrétiser. Nos deux langues officielles doivent impérativement prospérer dans le Canada d'aujourd'hui et de demain. »

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook .

SOURCE Commissariat aux langues officielles

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 10:00 et diffusé par :