Ferring présentera une recherche historique primée sur le produit biothérapeutique vivant basé sur le microbiote expérimental RBX2660 à IDWeek 2021

Ferring Pharmaceuticals et Rebiotix, une société du groupe Ferring, ont annoncé aujourd'hui qu'elles présenteront des données du programme de développement clinique pour le RBX2660, un produit biothérapeutique vivant basé sur le microbiote expérimental pour la réduction de l'infection récurrente à Clostridioides difficile (C. difficile), dans le cadre d'IDWeek 2021. Le congrès se tiendra sous forme virtuelle du 29 septembre au 3 octobre 2021.

En particulier, les données incluent la présentation pour la première fois d'une analyse de cinq études cliniques prospectives, qui représentent la totalité de cet ensemble complet de preuves cliniques pour un produit biothérapeutique vivant basé sur le microbiote. IDWeek a honoré cette présentation et son auteure, Lindy L. Bancke, docteure en pharmacie, responsable du développement clinique chez Rebiotix, comme l'un de seulement quatre récipiendaires du prix Program Committee Choice 2021, sur la base d'une recherche scientifique exceptionnelle.

Par ailleurs, la société présentera des données démontrant l'association du RBX2660 dans la restauration du microbiome intestinal et l'impact de la décolonisation des organismes mortels résistants à plusieurs médicaments.

« Nos présentations de données à IDWeek permettront non seulement de compléter l'ensemble croissant de preuves cliniques appuyant le RBX2660, mais elles apportent aussi ensemble près d'une décennie de recherche montrant des avancées prometteuses dans la manière dont les résultats cliniques du RBX2660 se rapportent à la composition du microbiome », a déclaré James P Tursi, D.M., directeur scientifique chez Ferring Pharmaceuticals U.S.

Le programme de développement clinique pour le RBX2660 est le plus important et le plus robuste jamais mené dans le domaine des produits thérapeutiques basés sur le microbiome pour l'infection récurrente à C. diff, ayant recruté plus de 1 000 patients à ce jour et incluant deux études ayant suivi les patients pendant 24 mois.

Détails des cinq résumés présentés :

Titre de la présentation : Efficacy of lnvestigational Microbiota-Based Live Biotherapeutic RBX2660 in Individuals with Recurrent Clostridioides difficile Infection: Data from Five Prospective Clinical Studies

Auteure présentatrice : Lindy Bancke, docteure en pharmacie, responsable du développement clinique chez Rebiotix

SOUS EMBARGO JUSQU'AU : Mercredi 29 septembre à 8h00 (Heure de l'Est)

Titre de la présentation : Antimicrobial Resistance Genes were Reduced Following Administration of Investigational Live Biotherapeutic RBX2660 to Individuals with Recurrent Clostridioides difficile Infection

Auteure présentatrice : Heidi Hau, PhD, directrice de la biologie translationnelle chez Rebiotix

SOUS EMBARGO JUSQU'AU : Mercredi 29 septembre à 8h00 (Heure de l'Est)

Titre de la présentation : Treatment Success in Reducing Recurrent Clostridioides difficile Infection with lnvestigational Live Biotherapeutic RBX2660 is Associated with Microbiota Restoration: Consistent Evidence from a Phase 3 Clinical Trial

Auteur présentateur : Ken Blount, PhD, directeur scientifique chez Rebiotix et vice-président de la recherche sur le microbiome chez Ferring Pharmaceuticals

SOUS EMBARGO JUSQU'AU : Mercredi 29 septembre à 8h00 (Heure de l'Est)

Titre de la présentation : Safety of lnvestigational Microbiota-Based Live Biotherapeutic RBX2660 in Individuals with Recurrent Clostridioides difficile Infection: Data From Five Prospective Clinical Studies

Auteure présentatrice : Tricia Braun, docteure en pharmacie, directrice adjointe de la recherche clinique chez Rebiotix

SOUS EMBARGO JUSQU'AU : Mercredi 29 septembre à 8h00 (Heure de l'Est)

Titre de la présentation : Rapid Restoration of Bile Acid Compositions After Treatment with RBX2660 for Recurrent Clostridioides difficile Infection-Results from the PUNCH CD3 Phase 3 Trial

Auteur présentateur : Romeo Papazyan, PhD, scientifique au Ferring Research Institute

SOUS EMBARGO JUSQU'AU : Mercredi 29 septembre à 8h00 (Heure de l'Est)

IDWeek a mis à disposition les résumés sur son site Internet.

À propos du microbiome intestinal et de l'infection à C. difficile

L'infection à C. difficile (ICD) est une maladie grave et potentiellement mortelle qui a des répercussions sur la vie des gens dans le monde entier. La bactérie C. difficile provoque des symptômes débilitants comme la diarrhée sévère, la fièvre, une sensibilité ou des douleurs à l'estomac, la perte d'appétit, des nausées et la colite (une inflammation du côlon).1 Déclarée menace pour la santé publique par les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) nécessitant des actions urgentes et immédiates, on estime que l'ICD provoque un demi-million d'affections et des dizaines de milliers de décès chaque année rien qu'aux États-Unis.1,2,3

L'infection à C. difficile est souvent le début d'un cercle vicieux de récidives, faisant peser une charge importante sur les patients et le système de soins de santé.4,5 Jusqu'à 35 % des cas d'ICD connaissent une récidive après le diagnostic initial6,7 et les personnes ayant vécu une récidive présentent un risque nettement accru de nouvelles infections.8,9,10,11 Après la première récidive, on estime que jusqu'à 60 % des patients peuvent développer une récidive ultérieure.12

L'infection récurrente à C. difficile (IrCD) est associée à des perturbations du microbiome intestinal, ou "dysbiose". Le microbiome intestinal est une communauté microbienne très diversifiée qui joue un rôle essentiel dans la santé humaine. Il y a un ensemble croissant de preuves montrant que lorsqu'il y a une perturbation de la composition et/ou de la diversité du microbiome intestinal, il peut y avoir un risque associé de maladies graves, y compris d'ICD. La norme de soin actuelle pour le traitement de l'IrCD, ce sont les antibiotiques, qui ne traitent pas la dysbiose sous-jacente et ne restaurent pas le microbiome intestinal.13 L'utilisation d'antibiotiques a montré qu'elle perturbait l'écologie du microbiome intestinal et constituait un facteur de risque majeur pour l'IrCD.6,7,13

Restaurer le microbiome intestinal est de plus en plus accepté comme option thérapeutique prometteuse pour l'infection récurrente à C. difficile.14

À propos du RBX2660

RBX2660 est un produit biothérapeutique potentiel basé sur les microbiotes, premier de sa catégorie, actuellement étudié pour déposer un vaste consortium de micro-organismes divers dans l'intestin, dans le but de réduire l'infection récurrente au C. difficile. RBX2660 a obtenu les désignations Fast Track, de médicament orphelin et Découverte de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Le programme pivot de Phase 3 s'appuie sur près d'une décennie de recherches: six essais cliniques contrôlés réalisés sur plus de 1 000 participants ont permis de recueillir de solides données cliniques et relatives au microbiome.

À propos de Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals est un groupe biopharmaceutique spécialisé, axé sur la recherche, qui s'est engagé à aider les gens partout dans le monde à fonder des familles et à vivre mieux. Ferring, dont le siège social est situé à Saint-Prex, en Suisse, est un chef de file de la médecine reproductive et de la santé maternelle, et de certaines spécialités en gastro-entérologie et urologie. Depuis plus de 50 ans, Ferring développe des traitements destinés aux mères et aux nourrissons et possède un portefeuille de traitements couvrant la période de la conception à la naissance. Fondée en 1950, la société privée Ferring emploie désormais environ 6 500 personnes à travers le monde, possède ses propres filiales en exploitation dans près de 60 pays et commercialise ses produits dans 110 pays. Pour en savoir plus, consultez www.ferring.com, ou retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.

Ferring s'engage à explorer le lien crucial entre le microbiome et la santé humaine, à commencer par la menace d'infection récurrente à C. difficile. Avec l'acquisition, en 2018, de Rebiotix et plusieurs autres alliances, Ferring est devenu un chef de file mondial de la recherche sur le microbiome, développant de nouvelles thérapies basées sur le microbiome qui visent à répondre à d'importants besoins non satisfaits, tout en aidant les gens à vivre mieux. Basée à San Diego, aux États-Unis, The Ferring Research Institute Inc. (FRI) fait partie de l'unité Global Drug Discovery & External Innovation, qui est le moteur de recherche et d'idées de Ferring Pharmaceuticals. FRI fait partie intégrante de l'organisation de R&D de Ferring, axée sur la découverte et le développement précoces de médicaments. Communiquez avec nous sur nos canaux dédiés au développement de produits thérapeutiques pour le microbiome sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Rebiotix

Rebiotix Inc, une société du groupe Ferring, est une société à un stade clinique avancé, axée sur le microbiome, se consacrant à exploiter la puissance du microbiome humain pour révolutionner le traitement de maladies complexes. Rebiotix possède un pipeline diversifié de médicaments expérimentaux basés sur sa plateforme de médicaments MRTTM novatrice basée sur le microbiote. La plateforme consiste en des technologies pour les médicaments expérimentaux, conçues pour réhabiliter potentiellement le microbiome humain en délivrant un large ensemble de microbes vivants dans le tube digestif d'un patient. Pour de plus amples informations sur Rebiotix et son pipeline de thérapies dirigées vers le microbiome humain pour divers états pathologiques, visitez www.rebiotix.com, ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube.

À propos d'IDWeek

IDWeek est la réunion annuelle conjointe de l'Infectious Diseases Society of America (IDSA), la Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA), la HIV Medical Association (HIVMA), la Pediatric Infectious Diseases Society (PIDS) et la Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP). Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.idweek.org.

