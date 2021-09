Allegro DVT et Beamr annoncent une première mondiale avec un encodeur vidéo à blocs IP semiconducteur s'adaptant aux contenus





Allegro DVT, le chef de file des blocs de propriété intellectuelle (IP) semiconducteur pour le traitement vidéo, et Beamr, le leader du développement de technologies d'encodage vidéo s'adaptant aux contenus, ont annoncé aujourd'hui une solution intégrée combinant le bloc IP semiconducteur CABR de Beamr au bloc IP d'encodage vidéo d'Allegro afin de créer le premier encodeur au monde de bloc IP semiconducteur s'adaptant aux contenus. Grâce à cette solution intégrée, les fournisseurs d'ASIC peuvent désormais créer des puces d'encodage vidéo à haute performance et faible latence réduisant significativement le débit binaire vidéo sans compromettre la qualité.

La gamme éprouvée de bloc IP semiconducteur E2xx d'Allegro DVT est une solution d'encodage vidéo optimisée ciblant les déploiements ASIC dans un large éventail de technologies semiconducteurs, jusqu'à 3nm. Elle prend en charge les formats image et vidéo généralistes, notamment JPEG, H.264, HEVC, VP9 et AV1, avec des résolutions allant jusqu'à 8K.

Breveté et primé d'un Emmy®, le moteur CABR de Beamr permet de réduire, jusqu'à 50% sans compromettre la qualité perçue, le débit binaire des flux vidéo encodés par n'importe quel encodeur vidéo standard, y compris le dernier codec AV1. Les flux à débit binaire réduit restent parfaitement conformes aux normes, et peuvent être décodés par n'importe quel décodeur vidéo standard.

"Durant ces dix dernières années, les solutions logicielles CABR de Beamr ont permis d'optimiser la compression vidéo pour nos clients, conduisant ainsi à une expérience de visionnage supérieure, un engorgement diminué du réseau, et un coût total de propriété inférieur", déclare Sharon Carmel, fondateur et CEO de Beamr. "Durant le déploiement de notre bloc IP de semiconducteurs, nous avons constaté que les encodeurs vidéo d'Allegro sont le partenaire idéal pour l'intégration, en raison de leur qualité vidéo supérieure, de leur performance élevée, et de la prise en charge des derniers codecs vidéo. En intégrant notre bibliothèque CABR Silicon IP aux encodeurs vidéo d'Allegro, nous apportons les avantages d'optimisation aux fournisseurs d'ASIC, qui peuvent les utiliser dans toutes les applications vidéo, depuis la surveillance et l'IOT jusqu'à la diffusion en direct 8K, le cloud-gaming en à faible latence et bien d'autres."

Nouar Hamze, CEO d'Allegro DVT, déclare: "L'augmentation considérable de l'utilisation de la vidéo oblige notre industrie à envisager des solutions d'encodage vidéo accélérées en HW afin de contrôler la complexité et les coûts de déploiement. La solution CABR intégrée Allegro DVT E2xx/Beamr optimise le taux de compression vidéo et offre une implémentation prête pour intégration dans les systèmes sur puce. La solution combinée est immédiatement disponible pour évaluation à travers un modèle de simulation logicielle."

À propos de Beamr

https://beamr.com/

À propos d'Allegro DVT

http://www.allegrodvt.com

