COVID-19 - Montréal accorde un financement de près de 600 000 $ pour la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes





MONTRÉAL, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif recommande à la Ville de Montréal d'accorder un financement de près de 600 000 $ à 6 organismes pour la réalisation d'études et la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes. Cet investissement permettra de planifier des projets de développement d'ateliers d'artistes et d'en protéger un plus grand nombre sur le territoire montréalais, ce qui bénéficiera à plus de 550 artistes.

« Les artistes contribuent directement au dynamisme de Montréal et à la qualité de vie de ses quartiers. Dans un contexte de hausse des prix de l'immobilier et de gentrification des territoires d'emplois, les ateliers d'artistes sont trop souvent menacés ou forcés de quitter les quartiers centraux dans lesquels ils sont implantés. Les 600 000 $ prévus par la Ville de Montréal permettront de pérenniser la présence d'artistes dans les quartiers centraux et à forte concentration artistique en mettant à leur disposition des ateliers abordables », a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Les 600 000 $ d'aide financière contribuent également à revitaliser des quartiers et des secteurs industriels et à favoriser la rénovation et le recyclage de bâtiments existants. Enfin, elles améliorent la sécurité, la mise aux normes et la salubrité des installations », a ajouté la vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la culture, Magda Popeanu.

Six OBNL reçoivent un financement pour conserver ou développer des ateliers d'artistes

Les projets retenus sont issus des appels à projets pour le volet 1 et pour le volet 2 du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes. Les organismes à but non lucratif (OBNL) sélectionnés sont des gestionnaires immobiliers ou des organismes culturels propriétaires ou locataires. Ils proposent un projet d'au moins 5 000 pieds carrés dédiés aux artistes en arts visuels et métiers d'arts et maintiennent l'usage d'ateliers d'artistes pendant au moins 20 ans (acquisition, location ou autre).

Les OBNL sont les suivants :

Ateliers Belleville

Coop MADAAM

Corrid'Art

Lespacemaker

Art³

Ateliers créatifs Montréal

Un soutien financier de 30 M$ pour les ateliers d'artistes

Destiné à faciliter le développement d'espaces de création abordables à hauteur de 30 M$, le Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes cible les artistes en arts visuels et en métiers d'art. Il permet de développer des ateliers d'artistes, depuis l'étape des études techniques (volet 1) jusqu'à la construction, la rénovation ou l'agrandissement des locaux (volet 2). Les projets admis au volet 2 sont automatiquement admissibles à une partie du volet 3 pour avoir accès à des subventions pour stabiliser le projet en remboursant une partie des frais d'exploitation pendant la période du chantier. Le programme est financé à hauteur de 25 M$ par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et à hauteur de 5 M$ par la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 09:30 et diffusé par :