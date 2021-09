La Banque Scotia présente la nouvelle génération d'outils de négociation électronique multiactifs





ScotiaRED - Réactif. Efficace. Dynamique.

TORONTO, le 23 sept. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia présente aujourd'hui ScotiaRED, une suite d'outils de négociation électronique de pointe utilisant l'analytique avancée (dont l'intelligence artificielle) pour offrir un traitement de qualité supérieure à nos clients qui effectuent des transactions sur titres de capitaux propres, sur titres à revenu fixe et sur devises.

« ScotiaRED est un autre exemple de notre détermination à fournir aux clients des produits novateurs, explique Jake Lawrence, chef de groupe et chef à la direction, Services bancaires et marchés mondiaux, Banque Scotia. Cette génération d'outils de négociation électronique offre une meilleure performance et une meilleure expérience à nos clients des Amériques. »

Grâce à ScotiaRED, les clients négociant des actions ont accès à la technologie de pointe de la Banque Scotia et à l'analyse approfondie de la structure du marché, notamment les nouveaux algorithmes de négociation personnalisables, les analyses basées sur les données et l'accès à la liquidité unique de la Banque.

« Nous avons modernisé notre offre mondiale d'opérations de change et avons créé une plateforme solide offrant une expérience utilisateur plus simple, poursuit Jake Lawrence. Cette nouvelle suite d'outils de négociation nous permet d'offrir à nos clients des Amériques une négociation en temps réel à un prix concurrentiel, sans oublier notre expertise locale et notre liquidité intraterritoriale. »

ScotiaRED illustre l'investissement continu de la Banque Scotia dans le talent et les nouvelles technologies qui positionne la Banque non seulement comme un chef de file du secteur bancaire dans les Amériques, mais aussi comme un fournisseur d'outils de négociation électronique de classe mondiale.

Pour en savoir plus sur ScotiaRED, rendez-vous à gbm.scotiabank.com/scotiared

