Le nouveau Centre de préférences Airship offre aux marketeurs un contrôle total sur la gestion de l'opt-in des consommateurs dans le cadre de l'arrivée des nouveaux modes de notification sur iOS 15





Le nouveau système iOS 15 d'Apple vient de sortir, et propose entre autres nouveautés un meilleur contrôle des notifications par les consommateurs ? qui peuvent choisir où, quand et comment les recevoir. Si ces nouvelles fonctionnalités viennent à être largement adoptées, les pratiques actuelles en matière de notifications pourraient ne plus réveiller les écrans des smartphones pour alerter les utilisateurs en temps réel. Étant donné que la plupart des iPhones migreront bientôt sur iOS 15, chaque entreprise doit aujourd'hui repenser sa stratégie d'engagement mobile pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs de ses applications, notamment via des préférences individualisées et une expérience-client de qualité.

Pour accompagner les entreprises dans cette démarche, Airship, leader mondial de l'engagement client, annonce aujourd'hui le lancement de son Centre de préférences, le tout premier système spécialement conçu pour les marketers dans le but de les aider à créer, gérer et optimiser les choix d'opt-in aux communications clients sans recourir à un développeur ou à des mises à jour de l'application sur l'App Store ou Google Play.

Au-delà du Centre de préférences, la compatibilité d'Airship avec iOS 15 permet également aux marketeurs de définir des niveaux d'interruption (Passive, Active, Time Sensitive, or Critical), qui seront utilisés par iOS 15 pour déterminer comment délivrer chaque notification. Une notification peut ainsi être configurée pour interrompre le mode Focus et immédiatement alerter un utilisateur, ou pour activer une alerte sonore ou non. Les marketeurs peuvent également utiliser Airship pour définir des scores de pertinence et ajouter des contenus rich media aux notifications, ce qui en parallèle du comportement utilisateur permettra de déterminer l'ordre et la priorité des messages d'une application dans le Résumé des notifications programmé par l'utilisateur.

« Les applications mobiles ont sauvé à la fois les entreprises et les consommateurs lors de la pandémie, en proposant des modalités d'achat plus rapides, du contenu plus riche et des options pratiques telles que le click-and-collect. Cependant, les nouveaux contrôles des notifications offerts aux utilisateurs nécessitent que les marketers deviennent beaucoup plus clairs et plus précis sur les différentes préférences de communication qu'ils proposent à leurs clients s'ils veulent que les messages soient à la fois pertinents et bien reçus » déclare Brett Caine, CEO et président d'Airship. « Le Centre de préférences d'Airship offre une rapidité et une flexibilité sans équivalent pour comprendre les préférences de chaque client et affiner son expérience - et, grâce à la puissance de notre plateforme, toucher chaque personne où et quand elle le souhaite. »

Le Centre de préférences Airship est intégré de manière transparente à la plateforme d'engagement client SaaS d'Airship et permet aux marketeurs de guider facilement les clients vers leur centre de préférences via des messages in-app déclenchés en fonction du contexte, ou via différents parcours cross-canal pour l'onboarding, l'adhésion à un programme de fidélité, l'abonnement à du contenu spécifique et plus encore. L'éditeur intuitif d'Airship permet aux marketeurs de créer rapidement de multiples listes d'abonnement en fonction de différents thèmes, catégories de messages ou centres d'intérêt populaires, sans nécessiter de développement supplémentaire.

Les messages marketing tels que des ventes flash ou des offres promotionnelles et les messages transactionnels tels que des relevés mensuels ou des alertes livraison / click-and-collect proposent ainsi différents niveaux d'urgence et de confort qui donnent davantage de choix aux consommateurs et améliorent le taux de rétention de l'opt-in à long terme, les clients recevant ce qu'ils désirent sur chaque canal mobile. Les marketeurs peuvent aussi choisir de combiner de manière automatique les sélections d'opt-in avec les comportements mobiles en temps réel des clients pour des messages encore plus personnalisés. Il est également facile de suivre les taux d'opt-in par thème et de consulter les rapports de Performance Analytics pour toujours affiner et améliorer les options proposées aux clients.

«?À mesure que les restrictions liées à la pandémie sont levées et que les voyages à grande échelle reprennent, il est capital que nous puissions proposer à nos clients une valeur ajoutée et plus largement l'inspiration qui satisfera leur désir retrouvé de voyager?» déclare Dave McCormick, Managing Director Product & Design pour Alaska Airlines. «?Le Centre de préférences d'Airship offrira un moyen simple et efficace pour nous assurer que nos messages marketing ne nuisent pas au rôle que joue notre application mobile en tant que compagnon de voyage, notifiant les clients de l'ouverture de l'enregistrement ou d'un changement de porte d'embarquement.?»

Inscrivez-vous à Elevate 2021, un événement virtuel mondial destiné aux marketers et aux product owners les 27 et 28 octobre 2021. Les participants pourront découvrir les meilleures pratiques mobile-first et autres insights qui favorisent la croissance, l'innovation et une meilleure relation client pour des dizaines de grandes entreprises partout dans le monde.

Airship vu par les analystes indépendants du secteur

Airship a été récemment reconnu comme Leader dans «?The Forrester Wavetm : Mobile Engagement Automation?» du 3e trimestre 2020, arrivant en première position dans la catégorie Stratégie et en deuxième position dans la catégorie Offre actuelle.

Airship atteint également pour la deuxième année consécutive la plus haute marche en termes de capacité de mise en oeuvre et de qualité de la vision stratégique dans le rapport Gartner Magic Quandrant 2020 pour les plateformes de marketing mobile1, et obtient les scores produits les plus élevés dans les trois cas d'utilisation cités dans le rapport Gartner Capacités critiques 2020 pour les plateformes de marketing mobile2, notamment l'acquisition, l'engagement et la rétention.

