Nobis, une marque de vêtements d'extérieur haut de gamme, lance la campagne automne-hiver 2021 en collaboration avec le photographe et cinéaste canadien William Ukoh





Nobis lance la collection et la campagne d'automne et d'hiver 2021 inspirées par l'exploration urbaine de nouveaux mondes

TORONTO, le 23 sept. 2021 /CNW/ - Nobis, la marque canadienne de vêtements d'extérieur, a dévoilé sa collection automne-hiver 2021 avec la collaboration de William Ukoh, photographe et cinéaste torontois remarquable, responsable du concept de la campagne. La nouvelle collection introduit une nouvelle dichotomie, ainsi que de nouvelles superpositions de catégories, de palettes et d'imprimés aux couleurs vives.

La collection incarne l'évolution continue de Nobis, reflétant à la fois la confection traditionnelle et les vêtements d'extérieur de performance adaptés aux explorateurs urbains du monde. La dualité entre les mondes conceptuels nomades et navigateurs de Nobis s'adresse à l'explorateur urbain et audacieux de tous les jours. La gamme nomades arbore des lignes plus minimalistes et simplifiées, et la gamme navigateurs met en valeur la personnalité traditionnelle mais innovante de la marque et les silhouettes classiques.

« Avec la collection automne-hiver 2021, nous voulions changer d'orientation - sur le plan stylistique, fonctionnel et visuel, déclare Robin Yates, cofondateur et vice-président de Nobis. Nous souhaitions renforcer notre engagement en matière de performance adaptative et d'individualité en augmentant la polyvalence et la modularité de la nouvelle collection. »

Pour compléter le processus de conception et donner vie à une nouvelle vision, Nobis a consulté le créateur canadien William Ukoh, connu pour sa capacité à créer des environnements numériques 3D illustrant sa vision du monde par la couleur, la texture et la dimension, en s'inspirant de ses expériences mondiales. Les environnements numériques 3D de William Ukoh, élaborés pour la collection automne-hiver 2021 de Nobis, permettent aux consommateurs de voir les éléments contrastants des gammes nomades et navigateurs et la façon dont la collection peut résister aux éléments urbains de l'environnement en repoussant les limites du monde réel.

« La campagne a été conçue pour refléter les différentes humeurs et textures associées à l'hiver dans les environnements numériques 3D, explique William Ukoh, photographe et cinéaste. Les environnements générés en 3D traduisent le langage stylistique des gammes nomades et navigateurs. Nous avons associé le réalisme à la réalité numérique en utilisant des environnements numériques et des modèles réels pour maintenir la collection ancrée dans la réalité tout en continuant de nous appuyer sur le paysage en évolution de la réalité numérique. »

Conçue pour les explorateurs urbains, la collection répond aux besoins changeants au fil des saisons ainsi qu'aux conditions météorologiques allant de douces à extrêmes à l'échelle mondiale en mettant en vedette les superpositions de couches, les coutures scellées, les finis hydrofuges durables et une bourre de duvet de canard blanc d'origine canadienne de première qualité, des éléments propre à la marque Nobis. L'offre pour les hommes, les femmes et les enfants allie trois imprimés inspirés de la nature, quatre nouvelles teintes neutres et un mélange de quinze modèles clés qui incarnent la capacité et la performance, à l'image de Nobis.

Arrivée en ligne et chez les détaillants au début de septembre, la collection automne-hiver 2021 sera offerte à Nobis.com, Nordstrom, Nordstrom.com, SSENSE, Sporting Life, et plus encore. Les prix varient de 700 $ à 1 595 $.

Visitez Nobis.com pour obtenir plus de détails.

À PROPOS DE NOBIS



En 2007, la marque « Nobis », qui signifie « nous » en latin, a été lancée. Nobis est une marque canadienne reconnue de vêtements et d'accessoires d'extérieur haut de gamme qui affiche la conviction que les tendances vont et viennent, mais que le style, la fonction et la qualité restent toujours intemporels. Les collections sont conçues pour les hivers qui changent constamment, les conditions saisonnières imprévisibles et le besoin grandissant de vêtements d'extérieur tendance et fonctionnels. Nobis, qui appartient à InnoVision Holdings Corporation, continue d'explorer les limites des marchés des vêtements et accessoires d'extérieur à un rythme soutenu. En 2010, Nobis a été sélectionnée parmi les trois finalistes du prix Global Business Excellence de Markham Board of Trade. La marque Nobis est actuellement présente dans plus de 35 pays : en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Norvège, en Finlande, au Danemark, en République tchèque, en Autriche, au Japon, en Corée, et bien sûr, chez nous, au Canada.

