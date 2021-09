La Société canadienne du sang choisit Roche Diagnostics Canada comme partenaire de choix pour le dépistage des dons de sang au Canada





La Société canadienne du sang sera le premier site en Amérique du Nord à utiliser les solutions de Roche pour la sérologie et le dépistage des dons de sang;

Les tests sérologiques utiliseront les systèmes cobas® 8000 de Roche avec les modules cobas e801 afin d'effectuer le dépistage du Anti-HBc II, HBsAg II, Anti-HCV II, HIV Duo, HTLV I/II et Chagas pour tous les dons de sang;

Ce partenariat positionne Roche Diagnostics Canada comme chef de file des tests sérologiques pour les maladies infectieuses et des tests de dépistage des dons de sang au Canada ;

Ce projet vient également s'ajouter aux travaux d'innovation en matière de maladies infectieuses et de microbiologie effectués à la Société canadienne du sang.

LAVAL, QC, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Roche Diagnostics , une division de Hoffmann-La Roche Limitée, est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec la Société canadienne du sang pour soutenir le dépistage des dons de sang au Canada. Les dons de sang seront testés à l'aide des solutions « Roche Blood Safety », où les systèmes de pré-analytique, de test des acides nucléiques et de sérologie fonctionneront en synergie. De plus, l'utilisation du cobas e-flow de Roche apportera une plus grande efficacité au flux de travail de la Société canadienne du sang.

« Nous sommes ravis de la décision de la Société canadienne du sang de faire confiance à nos solutions innovantes pour garantir des tests de haute qualité et continuer à fournir des produits et services vitaux aux patients au Canada », a déclaré Andrew Plank, président et directeur général de Roche Diagnostics Canada. « Nous savons que les transfusions sanguines et les thérapies dérivées du plasma ont le pouvoir de sauver des vies chaque jour et choisir Roche comme partenaire signifie travailler avec une organisation dont les solutions de pointe sont utilisées avec succès partout dans le monde. Ce partenariat correspond parfaitement à notre raison d'être : Agir maintenant pour l'avenir des patients. »

La Société canadienne du sang teste environ 820 000 dons de sang par année, ce qui représente 80 % du sang donné au Canada. Il se concentre sur les produits vitaux pour la transfusion et la transplantation, y compris le sang, le plasma, les cellules souches et les organes et tissus.

« Ce projet fait de la Société canadienne du sang le premier site d'approvisionnement en produits sanguins en Amérique du Nord à mettre en oeuvre les tests sérologiques de Roche pour le dépistage des dons de sang, et améliore notre travail continu pour innover dans les domaines des maladies infectieuses et de la microbiologie », a mentionné Dr Steven Drews, directeur associé en microbiologie chez la Société canadienne du sang.

Roche et la Société canadienne du sang : un partenariat de longue date

Roche et la Société canadienne du sang travaillent ensemble depuis plus de 20 ans pour innover dans les méthodes liées au dépistage des dons de sang. En 2017, l'exploitant du système du sang a sélectionné et installé des systèmes cobas® 8800 de Roche avec modules pré-analytiques qui améliorent l'efficacité opérationnelle du personnel et offrent une flexibilité pour répondre aux besoins changeants et améliorer la productivité. La Société canadienne du sang et Roche sont des partenaires engagés pour offrir aux patients les meilleures solutions et les plus sécuritaires qui soient.

En 2021, la Société canadienne du sang continue d'utiliser les tests Roche afin de générer de l'information sur le SRAS-CoV-2 visant à éclairer les décisions prises par la santé publique et dans le cadre de travaux de recherche innovants.

Roche Diagnostics Canada s'est associé à la Société canadienne du sang pour soutenir une étude de séroprévalence au Canada, qui comprend l'utilisation des tests sérologiques Elecsys® Anti-SARS-CoV-2-S et Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 de Roche, visant à mieux comprendre la réponse immunitaire au SRAS-CoV-2 en comparant le niveau d'anticorps générés par les vaccins COVID-19 et l'infection naturelle.

À propos de la Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance sans but lucratif. Réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques et financée principalement par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, la Société canadienne du sang fonctionne avec une portée, une infrastructure et une gouvernance nationales qui la rendent unique au sein du système de soins de santé au Canada. Dans le domaine du sang, du plasma et des cellules souches, la Société canadienne du sang offre des produits et des services aux hôpitaux au nom de tous les gouvernements provinciaux et territoriaux, sauf pour la province de Québec. Le registre national des transplantations pour le partage interprovincial d'organes et les programmes connexes s'étend à toutes les provinces et tous les territoires, en tant que bouée de sauvetage biologique pour les Canadiens. Pour plus d'informations, visitez : blood.ca/fr.

À propos des solutions Roche Blood Safety

Roche se consacre au dépistage des dons de sang depuis 1998. La société possède un solide héritage dans le domaine des maladies infectieuses et les tests proposés pour le dépistage des dons de sang exploitent des technologies innovantes spécifiquement développées pour les plateformes de sérologie et de tests d'acides nucléiques (NAT).

Roche est le seul fournisseur d'une solution complète de dépistage des dons de sang à la pointe de la technologie qui intègre des NAT, des solutions de sérologie et des solutions logicielles et d'automatisation de laboratoire. Cette intégration permet aux laboratoires du monde entier de profiter de la simplicité d'une solution à un seul fournisseur qui augmente l'efficacité du flux de travail et réduit le risque d'erreurs de manipulation manuelle, des résultats plus cohérents et, finalement, un meilleur contrôle sur les processus du laboratoire. Les systèmes Roche sont conçus pour améliorer l'efficacité des flux de travail, en fournissant des solutions modulaires et automatisées pour les laboratoires de toutes tailles.

À propos de Roche

Roche est un pionnier mondial des produits pharmaceutiques et des diagnostics axé sur l'avancement de la science pour améliorer la vie des gens. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques, et misant sur les capacités croissantes dans le domaine des connaissances médicales basées sur les données, Roche offre des soins de santé véritablement personnalisés. Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et un chef de file dans la gestion du diabète. Roche Canada a été fondée en 1931 et emploie plus de 1 800 personnes à travers le pays par l'intermédiaire de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, ainsi que de ses divisions de diagnostic et de soins du diabète à Laval, au Québec.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.rochecanada.com et diagnostics.roche.com et suivez-nous sur Twitter @RocheCanada .

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.

