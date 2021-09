Urbanimmersive annonce une consolidation d'actions et l'obtention d'une ligne de crédit d'acquisition de 2m$





SAINT-HUBERT, Québec, 23 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. («?Urbanimmersive?», la «?Société?» ou «?UI?») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est heureuse d'annoncer aujourd'hui son intention de regrouper toutes ses actions ordinaires émises et en circulation à raison d'une nouvelle action ordinaire pour 5 actions ordinaires existantes. La consolidation a été préalablement approuvée par les actionnaires de la Société lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire tenue le 30 mars 2021.



La consolidation prévue entraînerait la réduction du nombre d'actions ordinaires émises et en circulation de 152 378 455 actions existantes à 30 475 691 nouvelles actions. Le prix d'exercice ou de conversion des bons de souscription et des options, et le nombre d'actions ordinaires pouvant être émises, seront également ajustés proportionnellement à la réalisation de la consolidation. Dans le cadre de cette consolidation, aucune fraction d'action ne sera émise, toutes les fractions d'actions nouvelles seront arrondies au nombre entier inférieur et aucune contrepartie en espèces ne sera versée au titre des fractions d'actions.

Cette consolidation devrait amener une accessibilité accrue aux plateformes de négociation canadiennes et américaines de même qu'auprès de nouveaux investisseurs, courtiers et médias financiers, ce qui devrait avoir pour effet ultimement d'accroitre la visibilité et la notoriété de la Société.

La consolidation est assujettie à l'obtention de toutes les approbations réglementaires requises, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. La Société obtiendra un nouvel ensemble de numéros CUSIP et ISIN pour la consolidation. La date d'entrée en vigueur de la consolidation et des nouveaux numéros CUSIP et ISIN est fixée au 28 septembre 2021. La Société prévoit que son nom et son symbole boursier actuels resteront inchangés.

La Bourse de croissance TSX n'a ??pas examiné ce communiqué de presse et n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

Ligne de crédit d'acquisition

Afin d'obtenir davantage de flexibilité financière pour exécuter son plan de croissance, la Société a réussi à obtenir une ligne de crédit d'acquisition de 2,0m$ auprès de son institution financière qui pourra être utilisée pour d'éventuelles acquisitions et ce, au besoin et à tout moment, selon les conditions du marché. La ligne de crédit d'acquisition pourra être utilisée pour financer jusqu'à 50% de toute acquisition et jusqu'à un maximum de 3,0x le BAIIA de la cible. Toute tranche utilisée de cette ligne de crédit d'acquisition sera immédiatement convertie en un prêt à terme amorti sur 5 ans et portant intérêt au taux variable de base de l'institution financière + 4,50%.

Divulgation supplémentaire

En ce qui concerne le communiqué de presse du 9 mars 2021 sur la conversion des débentures convertibles, la Société a émis un total de 298 211 actions ordinaires au prix de 0,22 $ l'action ordinaire en règlement d'une dette totalisant 65 606 $ en faveur des détenteurs de débentures convertibles.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards de l'industrie du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l'équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :



Urbanimmersive

Ghislain Lemire

Président et chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com

Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 09:00 et diffusé par :