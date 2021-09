Nuvei élargit son offre d'options de paiement sortant pour les exploitants de jeu en ligne aux États-Unis grâce à une nouvelle fonctionnalité de retraits vérifiés





MONTRÉAL, 23 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l'entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, vient d'annoncer une autre amélioration à sa gamme de solutions de paiement, cette fois pour les marchés réglementés des paris sportifs en ligne et du jeu en ligne aux États-Unis. Les consommateurs peuvent maintenant procéder à la vérification de leur compte bancaire au moment d'effectuer un retrait, plutôt que seulement lors d'un dépôt. Le nouveau produit de retraits vérifiés de l'entreprise permet à tout joueur de faire des retraits instantanés, peu importe le mode de paiement utilisé pour déposer des fonds.



Ces retraits vérifiés instantanés offrent une meilleure expérience utilisateur et sont mis à la disposition des exploitants par le biais de la technologie de virements bancaires instantanés de Nuvei. Avec son acquisition de Mazooma en août dernier, l'entreprise a été la première à offrir sur le marché nord-américain des options de paiements en temps réel pour les paris sportifs et le jeu en ligne.

Grâce à un seul partenariat et à une seule intégration, les exploitants de jeu en ligne peuvent offrir des options de paiement sortant à la fois simples, polyvalentes et sécuritaires, qui permettent de renflouer les cartes de paiement, les portefeuilles électroniques et les comptes bancaires des clients instantanément et sans accrocs. L'impressionnante gamme d'options de paiement sortant de Nuvei comprend maintenant des paiements en temps réel permettant des retraits accélérés et des paiements interbancaires passés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation automatisée et des virements de compte à compte, sans compter Visa Direct et Mastercard Send, autant de choix par lesquels les joueurs peuvent encaisser rapidement leurs gains, ce qui augmente leur satisfaction et les fidélise.

« Les consommateurs tiennent à disposer de plusieurs choix. Grâce à notre gamme améliorée d'options de paiement, qui comprend maintenant les retraits vérifiés, les joueurs se voient offrir la meilleure expérience de retrait possible, peu importe le mode de paiement employé pour leurs dépôts, et leurs gains parviennent à leur compte bancaire en quelques secondes », a expliqué Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Notre objectif est d'offrir la meilleure expérience de paiement sur le marché, en créant pour les clients une expérience efficace du dépôt au retrait, et ce, sur une plateforme unique ».

La fonctionnalité des retraits vérifiés associe de façon automatisée les joueurs et les coordonnées de leur compte bancaire, ce qui réduit le besoin de rapprochement manuel et permet à l'exploitant d'économiser temps et argent. De plus, la vérification du compte bancaire au moyen du procédé de connaissance de la clientèle se produit avant le versement de la somme retirée; les exploitants ont ainsi l'option d'analyser les transactions dans le cadre de leurs pratiques exemplaires de gestion du risque.

