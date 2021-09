Procore offre des fonctions améliorées de gestion des documents, de couverture des centres de données et de personnalisation régionale pour répondre à la demande mondiale





Procore Technologies, Inc. (NYSE : PCOR), un important fournisseur de logiciels de gestion de projets de construction, a annoncé aujourd'hui de multiples mises à jour de sa plateforme pour mieux répondre aux besoins de ses clients internationaux ? de la gestion des documents à l'amélioration des données et de la protection de la vie privée. Utilisée dans plus de 125 pays, la plateforme Procore évolue constamment afin de fournir aux clients tout ce dont ils ont besoin pour répondre à leurs exigences sur le plan des affaires et de la sécurité dans le monde entier.

« Procore construit des logiciels pour les gens qui construisent le monde, a déclaré Tooey Courtemanche, fondateur, président et directeur général de Procore. Alors que nous poursuivons notre expansion à l'échelle internationale, les améliorations apportées à notre plateforme en matière de personnalisation, de sécurité, de protection de la vie privée, de stockage et de gestion collaborative des documents seront avantageuses pour les clients actuels autant que les nouveaux clients. »

La gestion collaborative de documents se mondialise

Pour assurer la gestion des documents de construction, Procore propose une solution de classe mondiale favorisant une meilleure collaboration entre tous les intervenants d'un projet. Il s'agit souvent d'un processus fragmenté et inefficace, les équipes de construction utilisant plusieurs solutions déconnectées pour la gestion des différentes versions, du balisage et du flux de travail. En 2020, 90 millions de documents ont été téléchargés sur la plateforme Procore. La nouvelle solution de gestion collaborative de documents de Procore, qui sera bientôt disponible, offrira une approche plus flexible et personnalisable, facilitant et accélérant l'accès aux documents et la collaboration entre les intervenants. Cette solution offrira aux clients une expérience de balisage intégrée et des flux d'approbation personnalisés avec des droits d'accès granulaires aux fichiers, et elle les aidera à répondre aux exigences concernant l'environnement de données partagées (CDE) et aux normes de conformité ISO.

« Nous utilisons Procore pour gérer les documents de nos projets et pour numériser nos processus d'inspection et de correction des anomalies, explique Philip Lambourne, M. Sc., MCIOB, responsable de la conception et de la gestion de l'information chez Henry Boot Construction Limited, au Royaume-Uni. Le niveau de soutien offert par Procore pour la configuration de la plateforme et sa facilité d'utilisation a largement motivé notre choix. Un tel soutien est vital, non seulement pour nos employés internes, mais aussi pour tous les partenaires de notre chaîne d'approvisionnement. »

« Pour les clients de Procore dans le monde entier, cela permettra de disposer d'un emplacement unique pour tous les documents d'un projet, de la préconstruction à la finalisation, et cela ne peut être accompli qu'avec une véritable plateforme permettant d'avoir des utilisateurs illimités, des données illimitées et une collaboration illimitée dans le cadre de chaque projet », a déclaré Wyatt Jenkins, vice-président directeur des produits de Procore.

Centres de données mondiaux et fonctions de sécurité pour répondre aux besoins mondiaux

Procore a étendu son infrastructure mondiale avec 11 nouveaux centres de données, soit 15 au total, ce qui permettra aux clients de stocker localement certaines données de projets, tout en améliorant la vitesse et la performance de la plateforme. Procore offre des fonctions de sécurité et de confidentialité de niveau entreprise telles que le cryptage des données au repos, des essais d'intrusion hebdomadaires pour détecter les vulnérabilités, des politiques de contrôle d'accès strictes, etc. Les solutions de Procore peuvent aider les clients à répondre aux exigences en matière de confidentialité des données et de gouvernance, notamment le Règlement général sur la protection des données, la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (CCPA) et la loi australienne sur la protection de la vie privée de 1988. Pour en savoir plus, cliquez ici.

La flexibilité de la plateforme et les améliorations globales favorisent la réussite des clients

En tenant compte de la rétroaction de sa clientèle internationale, Procore améliore les options de personnalisation de sa plateforme afin de répondre aux divers besoins des clients partout dans le monde. Qu'il s'agisse d'élaborer un plan de test d'inspection en Australie ou une correspondance contractuelle en Allemagne, la plateforme personnalisable de Procore s'adapte aux besoins des entreprises régionales. Les champs personnalisés et qu'on peut configurer sont désormais pris en charge par tous les produits de la plateforme.

Pour Dean Hopkins, chef de l'exploitation d'Oxford Properties, « Procore est un élément important de la création d'une plateforme de développement globale. Nous pouvons tirer parti de ce que font et apprennent nos équipes en Australie pour en faire bénéficier nos projets en Amérique du Nord et en Europe. Procore est au coeur d'une collaboration qui active ce réservoir mondial d'expertise. »

Procore est nommée meilleure solution de plateforme de gestion de la construction par les pairs de l'industrie

Procore a récemment été nommée dixième meilleure entreprise de logiciels au monde sur la liste des 100 meilleures entreprises de logiciels de 2021 établie par The Software Report, et elle a reçu les plus hautes distinctions de G2 dans huit catégories de logiciels : gestion de la construction, gestion de projets de construction, gestion des appels d'offres, PGI de construction, gestion de dessins de construction, comptabilité de construction, liste des travaux et gestion de chantier.

Pour en savoir plus sur les améliorations apportées à la plateforme, inscrivez-vous et joignez-vous à l'événement virtuel Groundbreak, la conférence annuelle de Procore, qui se tiendra du 12 au 14 octobre.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant Procore et son secteur d'activité, qui comportent des risques et des incertitudes substantiels. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant la performance attendue des activités de Procore et les objectifs de la direction relatifs aux opérations futures, sont des déclarations prospectives. Procore a fondé les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse principalement sur ses attentes et projections actuelles concernant des événements et tendances futurs qui, selon Procore, pourraient avoir une incidence sur ses activités, sa situation financière et ses résultats d'exploitation. L'issue des événements décrits dans ces déclarations prospectives est sujette à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats sensiblement différents des attentes actuelles de Procore. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives de Procore. Procore se dégage de toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances qui existent ou changent après la date à laquelle ces déclarations ont été faites, sauf si la loi l'exige.

À propos de Procore

Procore est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion des projets de construction. Plus d'un million de projets ainsi que des projets de construction d'une valeur de plus d'un billion de dollars américains ont été réalisés au moyen de la plateforme de Procore. Cette plateforme fait le lien entre les principaux intervenants d'un projet et les solutions mises au point par Procore à l'intention des propriétaires de projets, des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés. L'application Marketplace de Procore offre une multitude de solutions de partenaires qui s'intègrent parfaitement à sa plateforme, mettant ainsi à la portée des professionnels de la construction les solutions qui conviennent le mieux à leurs projets. Le siège social de Procore est situé à Carpinteria, en Californie, et l'entreprise a des bureaux dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site Procore.com.

