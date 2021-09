La Journée des compétences pour réussir met en lumière les habilités fondamentales pour la population canadienne





TORONTO, le 23 sept. 2021 /CNW/ - C'est aujourd'hui qu'a lieu la Journée des compétences pour réussir (anciennement Journée des compétences essentielles), une occasion de sensibiliser les gens à l'importance des compétences clés dans les domaines de l'apprentissage, du travail et de la vie en général. Instaurée en 2010 par ABC Alpha pour la vie Canada, un organisme national d'alphabétisation, cette journée encourage les Canadiens et Canadiennes à améliorer ces compétences importantes.

Les Compétences pour réussir englobent les aptitudes fondamentales pour acquérir d'autres compétences et connaissances importantes à l'entretien d'interactions sociales fructueuses. Elles se chevauchent et s'influencent entre elles, ainsi qu'avec d'autres compétences techniques et habiletés fondamentales. Ces compétences, que le gouvernement du Canada a recensées dans le cadre d'une analyse des compétences répondant aux besoins d'un marché du travail en évolution, comprennent : la lecture, l'écriture, le calcul, les compétences numériques, la résolution de problèmes, la communication, la collaboration, l'adaptabilité, ainsi que la créativité et l'innovation. Pour consulter les cahiers d'activités et les outils gratuits dont le contenu est harmonisé au modèle du programme Compétences pour réussir, veuillez vous rendre au abclesavoirenaction.ca.

Tout le monde gagne à acquérir ces compétences. Elles vous aident à décrocher un emploi, à gravir les échelons de votre lieu de travail actuel et à trouver un autre emploi. Ces compétences vous incitent également à devenir un membre actif de votre communauté de même qu'à renforcer votre apprentissage. En fait, la population canadienne se sert des Compétences pour réussir dans un monde en constante évolution.

Les milieux de travail, l'économie et le marché du travail canadiens continuent d'évoluer en raison de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et d'autres avancées technologiques. Certes, cette automatisation entraîne une baisse du recours aux habiletés manuelles, mais elle exacerbe la demande en aptitudes socioémotionnelles, étant donné qu'il s'agit de compétences que les ordinateurs peuvent difficilement remplacer. En plus de ces compétences socioémotionnelles, les mathématiques et le calcul jouent toujours un rôle prédominant dans environ 70 % des emplois, particulièrement avec l'essor des processus guidés par les données et l'analytique.

Elizabeth Robinson, directrice des Programmes chez ABC Alpha pour la vie Canada, explique : « Le recensement des Compétences a été effectué lors d'une période critique se caractérisant par un changement du visage de la main-d'oeuvre et de l'évolution rapide des compétences exigées. Les employeurs éprouvent des difficultés à embaucher du personnel possédant la combinaison idéale de compétences socioémotionnelles, numériques, de lecture et d'écriture, alors que la main-d'oeuvre a besoin de soutien pour s'adapter à la demande en compétences exigées dans un marché du travail moderne. Les Compétences pour réussir tombent à point, et il importe que cette journée serve à mettre en lumière leur importance pour les Canadiens et Canadiennes. »

Au Canada, le nombre de personnes qui éprouvent des difficultés en lecture et en écriture a augmenté à environ 50 % au cours des dix dernières années. Aujourd'hui, près d'un Canadien sur deux pourrait être incapable de répondre aux exigences du monde du travail actuel. Améliorer les compétences des travailleurs peut avoir un effet majeur sur les résultats financiers d'une entreprise. En outre, les personnes dotées de ces compétences ont tendance à jouir d'un salaire supérieur et d'une meilleure santé que ceux qui en sont dépourvus, en plus d'afficher un taux élevé de participation au sein de leur communauté.

Selon Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada : « Pour que notre pays continue à disposer d'une main-d'oeuvre forte et qualifiée, il est essentiel d'informer les jeunes sur l'importance d'acquérir les Compétences pour réussir nécessaires pour mener une carrière florissante dans un marché de l'emploi en constante évolution. Dans le cadre de sa campagne "Les compétences pour réussir du Retour en classe", Skills/Compétences Canada, sensibilisera les gens et invitera ses partenaires à expliquer l'objectif des compétences dans leur métier spécialisé ou dans les technologies. »

Le programme Le Savoir en action est financé en partie par le programme d'apprentissage, d'alphabétisation et de compétences essentielles des adultes du gouvernement du Canada.

Pour en savoir plus sur la Journée des compétences pour réussir et pour télécharger des ressources gratuites, rendez-vous au journeedescompetencespourreussir.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie CanadaMD est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à renforcer les organisations qui oeuvrent à promouvoir l'apprentissage chez les adultes en concevant et en appuyant l'utilisation de matériel et de ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et leur niveau d'alphabétisation. Pour en savoir plus sur la littératie numérique ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le abcalphapourlavie.ca.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui compte des partenaires dans chaque province et territoire. Ceux-ci collaborent avec les employeurs, les éducateurs, les groupes de travailleurs et les gouvernements pour promouvoir les carrières dans les secteurs des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. La position unique qu'elle occupe auprès des partenaires des secteurs privé et public lui permet de travailler à répondre aux besoins futurs du Canada en matière de main-d'oeuvre qualifiée, tout en aidant les jeunes à découvrir des carrières enrichissantes. Skills/Compétences Canada offre à des centaines de milliers de jeunes Canadiens et Canadiennes des possibilités d'apprentissage expérientiel, notamment des concours de métiers spécialisés et de technologies, dans le cadre d'événements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés et aux technologies. Situé à Ottawa, en Ontario, le siège social de Skills/Compétences Canada est l'organisation canadienne membre de WorldSkills. Suivez Skills/Compétences Canada sur Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Instagram et LinkedIn.

SOURCE ABC ALPHA POUR LA VIE CANADA

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 08:00 et diffusé par :