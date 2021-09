Lancement du répertoire des fondations pour enfants handicapés





MONTRÉAL, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que L'Étoile de Pacho - Réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés - annonce le lancement du tout premier répertoire virtuel des fondations québécoises exclusivement dédié aux besoins des enfants handicapés; www.repertoirefondations.ca

Grâce au soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon et la Fondation Mirella et Lino Saputo

, L'Étoile de Pacho a réussi à atteindre l'objectif initial, soit celui de faciliter la recherche d'aide financière de la part de parents d'enfants handicapés âgés de moins de 18 ans. En effet, un sondage mené auprès de plus de 300 familles québécoises* vivant cette situation a révélé qu'environ 45% des parents souhaitant obtenir une aide financière de la part d'une fondation ignoraient d'emblée où trouver cette information. C'est en réponse à cet enjeu que Nathalie Richard , directrice et fondatrice de l'Étoile de Pacho « a eu l'idée de développer un outil centralisé dédié spécifiquement à cette recherche d'aide financière pour des parents qui sont souvent déjà grandement fragilisés par la précarité financière liée à leur situation familiale ».

Simplifier la recherche pour faciliter l'accès au financement

Le Répertoire Fondations pour enfants handicapés s'avère donc être un site web, et un site mobile, qui se veut très convivial et simple à utiliser. En naviguant sur cette plateforme, les parents, de même que les professionnels de la santé, ont rapidement accès à une liste exhaustive des fondations québécoises les plus susceptibles de répondre à leurs besoins. Afin de faciliter les démarches, les recherches peuvent également s'effectuer selon les critères d'admissibilité ou les catégories de dépenses à prévoir.

À propos de L'Étoile de Pacho - Réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés

Fondé à Montréal 2013, L'Étoile de Pacho est un organisme communautaire qui a pour mission de permettre l'épanouissement des parents d'enfants handicapés. Grâce à une équipe composée de parents ayant eux-mêmes un enfant handicapé, L'Étoile de Pacho offre, et ce, sans frais, des services en trois volets qui permettent aux familles de mieux s'adapter à leur situation, de retrouver leur pouvoir d'agir et de vivre une meilleure inclusion sociale. www.etoiledepacho.ca

* Sondage portant sur l'aide financière venant de fondations québécoises, 2019.

