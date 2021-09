Étude de Placements Mackenzie sur la retraite : Les Canadiens épargnent en vue de la retraite, mais la majorité d'entre eux manquent de confiance en leur capacité à gérer leurs économies





Quatre-vingt-six pour cent des travailleurs canadiens ont commencé à épargner pour la retraite.

Mais seulement vingt pour cent sont très confiants en leur capacité à s'occuper de leurs placements.

TORONTO, le 23 sept. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie a publié aujourd'hui sa troisième étude annuelle sur la retraite, Le point sur la réalité en matière de retraite Mackenzie 2021. Ce nouveau rapport, fondé sur un sondage réalisé par Pollara Strategic Insights auprès des travailleurs canadiens âgés de 45 ans et plus et des retraités, révèle que la grande majorité des travailleurs canadiens ont commencé à épargner en vue de la retraite. Néanmoins, en dépit de ce constat positif, seulement 20 pour cent sont très confiants en leur capacité à gérer et faire fructifier leur patrimoine à la retraite, à peine la moitié (53 pour cent) n'ayant pas réfléchi à la question.

L'étude a également révélé que la confiance des Canadiens envers les marchés financiers n'a pas faibli et qu'ils ont conservé leurs placements dans un contexte de perturbation sur les marchés causée par la COVID-19 l'an dernier, la majorité des répondants (59 %) n'ayant apporté aucune modification à leurs portefeuilles au cours de la pandémie.

Parmi les autres constatations de l'étude, notons :

Seulement 18 pour cent des travailleurs canadiens ont très confiance dans le fait qu'ils disposeront d'un revenu suffisant à la retraite pour vivre comme ils le souhaitent et seulement 29 pour cent des Canadiens retraités sont très confiants dans le fait que leur revenu durera toute leur vie.

La moitié des employés canadiens travaillent avec un conseiller, tandis qu'uniquement 45 pour cent des retraités ont fait appel à un conseiller ou à un autre professionnel pour élaborer un plan de retraite.

« Les Canadiens méritent d'être félicités pour avoir fait de la retraite une priorité - bon nombre d'entre eux sont sur le bon chemin, » a déclaré Ron Hanson, chef de la gestion d'actifs de retraite, Placements Mackenzie. Les gens vivent plus longtemps et leurs attentes quant à leur mode de vie à la retraite augmentent. Il est essentiel que les personnes comprennent non seulement le besoin d'épargner en vue de la retraite, mais aussi comment optimiser l'utilisation de cette épargne pendant leur retraite. Faire équipe avec un conseiller peut être extrêmement utile pour favoriser le réussite des Canadiens. »

L'étude a également révélé que les travailleurs et les retraités canadiens ont en commun des objectifs clés en ce qui concerne la retraite :

Quatre-vingts pour cent des travailleurs déclarent que leur principal objectif est de vivre confortablement jusqu'à la fin de leur vie, 83 pour cent des retraités affirment la même chose.

Vient ensuite l'objectif de voyager, 64 pour cent des travailleurs canadiens et 59 pour cent des retraités canadiens affirment vouloir explorer de nouvelles destinations une fois à la retraite.

« Quels que soient leurs projets pour la retraite, les Canadiens devraient avoir confiance en matière de finances - ils ont travaillé dur pour accumuler leur épargne. Un conseiller les aidera à planifier judicieusement en vue de la retraite et à acquérir un sentiment de sécurité en ce qui a trait à leur stratégie de placement, » a déclaré M. Hanson. « La croissance de l'épargne-retraite ne prend pas fin à la retraite. Il y a plusieurs façons de gérer et faire fructifier vos placements à la retraite et de dépenser avec confiance le nécessaire pour vivre la vie que vous souhaitez. »

M. Hanson ajoute que Placements Mackenzie a mis en place des programmes fournissant aux conseillers des renseignements leur permettant d'aider leurs clients retraités à gérer leurs portefeuilles pendant la retraite. « Des études ont régulièrement montré que les personnes qui ont recours à des conseils ont un niveau de satisfaction financière plus élevé, et que beaucoup d'entre elles attribuent à leur conseiller le mérite de les avoir aidées à acquérir de meilleures habitudes d'épargne et d'investissement, » conclut M. Hanson.

