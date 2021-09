« Human Brains: Conversations », un projet en ligne dédié aux études du cerveau et présenté par la Fondazione Prada





MILAN, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Fondazione Prada présente le projet en ligne « Human Brains : Conversations » (Cerveaux humains : Conversations), la deuxième phase du programme multidisciplinaire « Human Brains » consacré aux études du cerveau. Les « conversations » auront lieu de septembre 2021 à avril 2022 et seront disponibles sur le site humanbrains.fondazioneprada.org et sur la chaîne YouTube de la Fondazione Prada. Le projet en ligne consiste en 7 conférences vidéo jumelées, animées par des scientifiques, des philosophes et des chercheurs internationaux, suivies de 7 conversations en streaming et en direct qui permettront une interaction avec le public à distance.

« Human Brains » est le résultat d'une recherche complexe menée par la Fondazione Prada en collaboration avec un comité scientifique présidé par le neurologue Giancarlo Comi et composé de chercheurs, médecins, psychologues, linguistes, philosophes, vulgarisateurs et conservateurs, tels que Jubin Abutalebi, Massimo Cacciari, Viviana Kasam, Udo Kittelmann, Letizia Leocani, Andrea Moro et Daniela Perani. Ce projet scientifique est un véritable défi pour une institution telle que la Fondazione Prada. Le dialogue incarné par « Human Brains » souligne l'importance de la coopération pour valoriser et diffuser des études et des pratiques significatives pour notre présent.

« Conversations » est un format innovant d'analyse approfondie, de communication et de vulgarisation, destiné à un public hétérogène et international composé d'étudiants, de chercheurs et de personnes de tous âges et de tous horizons intéressés par les neurosciences et les études du cerveau de manière générale.

Chaque conversation consistera en un débat en ligne de 40 minutes au cours duquel deux chercheurs prestigieux discuteront sur un sujet spécifique en direct, et sera coordonné par un modérateur. Ce sera l'anatomiste, auteure, et animatrice Alice Roberts qui tiendra ce rôle pour les 6 premiers événements.

Le programme « Human Brains: Conversations » est composé des rendez-vous suivants :

La syntaxe comme empreinte du langage humain

Angela D. Friederici (Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig ) et Robert C. Berwick ( MIT ? Massachusetts Institute of Technology , Cambridge, MA )

En direct : 30.09.2021, 19 h (HAEC) Latéralisation hémisphérique et mécanismes attentionnels

Guido Gainotti (Policlinico Gemelli, Università Cattolica, Rome ) et Paolo Bartolomeo (ICM ? Paris Brain Institute, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris )

En direct : 21.10.2021, 19 h (HAEC) Avantages/inconvénients d'avoir un cerveau bilingue

Ellen Bialystok ( York University of Toronto , Canada) et Jason Rothman (UiT - University of Tromsø, Norvège)

En direct : 25.11.2021, 19 h (HEC) Le langage, la musique et le cerveau

Steve Mithen (University of Reading, Royaume-Uni) et Stefan Koelsch ( University of Bergen , Norvège)

En direct : 27.01.2022, 19 h (HEC) Améliorer la plasticité du cerveau avec la neuromodulation

Jeffrey Kleim ( University of Arizona , USA) et Álvaro Pascual-Leone ( Harvard Medical School , Boston ; Universitat Autònoma de Barcelona , Barcelone)

En direct : 17.02.2022, 19 h (HEC) Relation entre la science, l'évolution biologique et la philosophie

Simona Ginsburg (Université ouverte d'Israël) et Eva Jablonka (Université de Tel Aviv )

En direct : 24 mars 2022, 19 h (HEC) Histoire de la philosophie moderne

Massimo Cacciari (Università Vita-Salute San Raffaele, Milan ) et Michele Di Francesco (IUSS ? Scuola Universitaria Superiore di Pavia)

En direct : 14 avril 2022, 19 h (HAEC)

