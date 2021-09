PortAventura World Devient le Premier Resort à Accepter le Paiement Avec Bitcoin dans ses Hôtels la Saison Prochaine





- Pour cette première phase, le resort accepte le Bitcoin comme moyen de paiement dans tous les hotels

- L'initiative fait partie du projet stratégique de l'entreprise visant à accroître la numérisation et l'innovation, comme la joint-venture stratégique avec LaLiga, qui offrira une nouvelle façon de se divertir à travers une expérience de e-game ainsi que les nouveaux événements d'entreprise au format hybride

BARCELONA, Spain, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- PortAventura World, le resort comptant le plus de parcs à thème en Europe, ainsi que six hôtels avec au total 2 300 chambres, développe actuellement un programme pour que ses clients puissent utiliser les crypto-monnaies comme moyen de paiement s'ils le souhaitent.

Cette initiative sera lancée au début de la saison 2022 aux réceptions des six hôtels du resort. Ainsi, les clients qui le souhaitent pourront effectuer leurs règlements en bitcoins de manière simple, rapide et sécurisée. Pour cette première étape, ce sera la seule monnaie virtuelle acceptée.

Ce projet se développe dans le cadre des avancées stratégiques de l'entreprise vers l'innovation et la numérisation. En ce sens, le Directeur général commercial de PortAventura World, David García Blancas, explique que « le lancement d'initiatives comme celle-ci nous permet de nous aligner sur les dernières tendances et de répondre aux besoins de nos clients, des aspects essentiels pour renforcer notre position d'entreprise leader et innovante dans l'industrie du divertissement ». L'utilisation de la crypto-monnaie dans le commerce est devenue une tendance, ayant été incorporée par des entreprises de renommée internationale ces derniers mois dans tous les domaines.

García Blancas rappelle également que « depuis PortAventura World, nous sommes plongés dans un processus approfondi d'accélération numérique dans le but d'améliorer l'expérience de nos visiteurs et de continuer des modes de divertissement nouveaux et innovants ».

Dans cette optique, PortAventura investit dans des initiatives de transformation technologique et numérique afin de poursuivre son évolution vers un modèle de gestion adapté avec les dernières tendances de consommation. De cette manière, PortAventura World continue à renforcer le canal en ligne, en développant le site Web et l'application, et en favorisant l'usage d'outils numériques au sein du parc pour améliorer l'expérience client.

