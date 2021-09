Forum d'échange culturel « Night of Guoyuan » à New York pour célébrer le Festival de la mi-automne





NEW YORK, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Un forum d'échange culturel « Night of Guoyuan » (Nuit de Guoyuan) a eu lieu au Harvard Club de New York le 17 septembre pour célébrer le prochain Festival chinois de la mi-automne et partager des liens avec la Chine.

Près de 100 dignitaires et chefs d'entreprise ont assisté à l'événement, qui a été organisé par Jiangsu King's Luck Brewery Co., Ltd., et parmi eux se trouvaient des diplomates américains, russes, japonais et sud-coréens des Nations Unies, ainsi que des dirigeants chinois d'outre-mer.

Abigail Posner, directrice de la stratégie commerciale créative chez Google, a discuté de la culture « Yuan » (lien) pendant le forum. Yuan signifie destin et lien en chinois. Posner a exprimé son appréciation pour la créativité de la marque Guoyuan baijiu, qui fait du Yuan sa valeur fondamentale. Elle a également affirmé partager la vision selon laquelle la culture Yuan est un pont reliant l'Est et l'Ouest.

Zhou Suming, Président de King's Luck, a affirmé aux participants du forum que l'humanité est devenue plus interconnectée et interdépendante en raison de la mondialisation. « La culture Yuan favorise l'harmonie et la paix mondiale, encourage les échanges culturels et construit une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité », a déclaré Zhou.

Teng Shaojun (Fred Teng), Président de l'America China Public Affairs Institute, a déclaré que la relation entre les pays est similaire au Yuan. Les liens que la Chine partage avec le reste du monde remontent à loin, dans laquelle la notion de Yuan a toujours joué un rôle important.

Les participants au Forum ont également partagé leurs histoires du Yuan avec la Chine. Georgy Tologray, expert senior des Nations Unies et ancien professeur invité à l'Université Jilin de Chine, a déclaré que les esprits et Baijiu représentent une façon unique pour les Chinois d'exprimer leurs émotions à travers un moyen de communication largement reconnu par le monde.

Une exposition de photos sur l'histoire et la culture du baijiu chinois moderne a été organisée parallèlement au forum. À la réception qui y faisait suite, les invités ont également pu déguster et apprécier le baijiu « Guoyuan », et ils ont exprimé leur envie de voir davantage de bajiu chinois comme « Guoyuan » sur le marché américain.

