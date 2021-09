Esaote lance E-shop : Le portail de commerce électronique dédié aux professionnels de santé





La qualité et l'innovation d'Esaote sont désormais disponibles en ligne.

Systèmes, sondes, accessoires et pièces de rechange, neufs et reconditionnés, disponibles directement auprès du fabricant avec un service client spécialisé.

GÊNES, Italie, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Esaote, société italienne leader dans le secteur des équipements biomédicaux - ultrasons, IRM et logiciels pour le secteur médical - lance E-shop : la nouvelle boutique en ligne pour atteindre les professionnels de la santé plus rapidement et plus efficacement.

Une vitrine numérique innovante grâce à laquelle les professionnels de santé, les fournisseurs, les détaillants et les partenaires pourront accéder à l'univers Esaote à tout moment, facilement et rapidement. Des accessoires et des pièces de rechange pour les produits d'échographie et d'IRM - sondes, bobines, imprimantes, logiciels, composants mécaniques et électroniques - ainsi que des systèmes de diagnostic reconditionnés fiables et garantis seront à la disposition des utilisateurs qui pourront également compter sur l'assistance d'une équipe spécialisée du service client.

« Au cours des deux dernières années, l'utilisation des outils numériques pour la communication, la formation, le marketing et la vente a augmenté ; cependant, le secteur médical a toujours préféré les méthodes traditionnelles à l'expérience du commerce électronique, principalement en raison du besoin de contact direct avec ses clients. Aujourd'hui, Esaote lance un projet innovant qui va au-delà des sites web généralistes pour combler la distance avec les clients et offrir un meilleur service alternatif - a déclaré Franco Fontana, PDG d'Esaote. E-shop met à la disposition des clients le catalogue extrêmement complet de nos instruments et systèmes, leur donnant accès à des produits fiables garantis par le fabricant tout en leur offrant l'assistance d'une équipe de professionnels ».

Outre le catalogue en ligne, qui sera constamment mis à jour avec les nouveaux produits, les promotions et les offres, les clients d'E-shop pourront gérer leurs commandes, effectuer des paiements sécurisés et suivre en permanence la disponibilité et l'état des livraisons, rapidement et facilement.

E-Shop est immédiatement opérationnel en Italie et sera bientôt disponible pour les clients en France et en Allemagne (à partir du 27 septembre), en Espagne, au Portugal, en Belgique et aux Pays-Bas (à partir du 4 octobre). À partir du 18 octobre 2021, le portail sera disponible dans de nombreux pays d'Europe de l'Est (Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Bulgarie, Grèce, Slovénie, République tchèque, républiques baltes et Croatie) et l'objectif est d'atteindre une couverture mondiale d'ici 2022.

Avec plus de 150 000 échographes et 3 000 IRM installés dans le monde, Esaote est un leader mondial en matière de conception, de fabrication et de vente de systèmes d'imagerie diagnostique non invasifs, caractérisés par des images de haute qualité, une facilité d'utilisation et un design à l'italienne.

Esaote

Le groupe Esaote est un leader dans le secteur des équipements biomédicaux, notamment les échographes, l'IRM et les logiciels de diagnostic médical. Il compte actuellement environ 1 250 employés. Avec des infrastructures à Gênes et à Florence, et des unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, la société est présente dans plus de 100 pays à travers le monde. www.esaote.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1631941/Esaote_E_Shop.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/557501/ESAOTE_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 07:00 et diffusé par :