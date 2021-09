/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le Festival de musique de chambre de Montréal offrira aux Montréalaises et Montréalais pas moins de 22 concerts gratuits signés Les Jeunes Virtuoses de Montréal grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, dans le cadre du projet Agir pour l'animation du centre-ville par les festivals et événements 2021/





MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Festival de musique de chambre de Montréal et la mairesse Valérie Plante de Montréal vous invitent à une importante conférence de presse qui saluera le retour de cet événement culturel de premier plan, pour une 26e édition, en cette période de pandémie. 15 Jeunes Virtuoses de Montréal y effectueront une brève prestation; histoire d'illustrer la passion et le talent qui les animeront tout au long de leur tournée des plus belles places publiques du centre-ville.

DATE : Le jeudi 23 septembre 2021



HEURE : 10 h 00



ENDROIT : Cathédrale Christ Church

635, rue Ste-Catherine Ouest

Montréal

(Stationnement médias facile dans l'arc d'entrée principale de la Cathédrale)



OBJET : L'animation du centre-ville par une série de 22 concerts gratuits du projet Les Jeunes Virtuoses de Montréal

SOURCE Festival de musique de chambre de Montréal - Les Jeunes Virtuoses de Montréal

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 07:00 et diffusé par :