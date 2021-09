/R E P R I S E -- Avis de convocation aux médias - Point de presse pour la réforme électorale devant les bureaux du Premier ministre à Montréal/





MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Coalition pour la réforme électorale maintenant ! et le Mouvement pour une Démocratie Nouvelle (MDN) organiseront devant les bureaux du Premier ministre, jeudi 23 septembre à 11h un point de presse pour exiger du Premier ministre qu'il procède rapidement à la réforme électorale promise.

Sur la centaine de projets de loi déposés par le gouvernement de la CAQ depuis son élection majoritaire en 2018, le projet de loi 39 est l'un des derniers à ne pas avoir encore été appelé en étude détaillée, l'ultime étape avant son adoption. Depuis près d'un an, le processus législatif est au point mort. Ni le Premier ministre François Legault, ni son leader parlementaire, Simon Jolin-Barrette, ne semblent pressés de donner suite à la réforme du mode de scrutin, et ce, même si cette réforme figurait parmi les promesses électorales d'importance de leur équipe en 2018.

Plusieurs représentants-es d'organismes membres de la Coalition prendront la parole, notamment : Jean-Pierre Charbonneau et Françoise David (Président et Vice-présidente du MDN), Luc Vachon (Président de la CSD), Samuel Poitras (Président de l'UÉQ), Esther Lapointe (Directrice générale du GFPQ) et Marie-Andrée Gauthier (Coordonnatrice du RTRGF).

Quoi : point de presse public extérieur

Où : Montréal, en face des bureaux du Premier ministre (770 Rue Sherbrooke Ouest)

Quand : Le jeudi 23 septembre 2021, de 11h00 à 11h30

SOURCE Mouvement Démocratie Nouvelle

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 07:00 et diffusé par :