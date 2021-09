On a hâte de vous revoir! Les Maisons de la culture rouvrent avec une programmation excitante dans tous les quartiers





MONTRÉAL, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les Maisons de la culture sont impatientes de retrouver le public montréalais et de présenter à nouveau une abondance et une diversité d'activités culturelles dans tous les quartiers. Les Maisons de la culture ont concocté plus d'un millier d'activités culturelles à consommer sans modération! Expositions, prestations musicales, danse, théâtre ou cirque, des ateliers et des rencontres avec les artistes : il y en a pour tous les goûts.

La pandémie et le confinement ont obligé les Maisons de la culture à faire preuve de créativité afin de proposer une programmation d'activités culturelles en mode virtuel. Le retour en salle est très attendu. Venez voir ce que nos équipes passionnées ont concocté pour rendre la culture toujours plus accessible à la population montréalaise.

Trouver une idée de sortie dans son quartier

Vous cherchez une idée de sortie culturelle en solo, en famille ou entre amis ? Découvrez un aperçu de la programmation proposée par les Maisons de la culture et leurs partenaires en cliquant ici .

La saison Automne 2021 en quelques chiffres

Un millier d'activités sont au programme cet automne:

580 spectacles, concerts et projections

77 expositions

76 résidences d'artistes

264 activités publiques (rencontre avec artistes, ateliers de création, visites commentées, etc.)

À propos des Maisons de la culture

Après un an de programmation en mode virtuel, les Maisons de la culture retrouvent une programmation en salle équilibrée et diversifiée. Les Maisons de la culture ont pour mission d'assurer l'accessibilité à la culture selon les principes de démocratie et d'équité et de favoriser la participation des Montréalais.e.s à la vie culturelle de leur quartier. La majorité des activités sont gratuites ou exigent un prix modeste.

Toutes les activités proposées respectent les consignes sanitaires en vigueur.

Découvrez toute la programmation .

SOURCE Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 07:00 et diffusé par :