Arçelik rejoint le groupe de travail des directeurs financiers du Pacte mondial des Nations unies afin d'aligner la finance et la durabilité pour un changement réel dans le monde





ISTANBUL, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ --Arçelik A.?. (IST : ARCLK) (« Arçelik »), le premier fabricant mondial de biens de consommation durables et d'électronique, a annoncé que Polat ?en, son directeur financier (CFO), a rejoint le groupe de travail des directeurs financiers du Pacte mondial des Nations unies. Composé de 60 membres issus de 23 secteurs d'activité et de cinq régions, le groupe de travail des directeurs financiers aligne les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, les engagements des entreprises en matière de développement durable sur des stratégies de financement crédibles, dans le but de créer un impact réel sur le monde grâce à un changement durable à long terme.

Le groupe de travail des directeurs financiers représente une capitalisation boursière collective de 1 700 milliards de dollars, ce qui confère aux directeurs financiers une position unique pour refaçonner l'avenir du financement et de l'investissement des entreprises au niveau mondial pour favoriser la croissance, l'impact social et, en fin de compte, l'investissement dans les ODD. Lors de la semaine de l'Assemblée générale des Nations unies qui commence le 21 septembre, des dirigeants financiers du monde entier se réuniront pour discuter et élaborer des plans d'action visant à relever les défis environnementaux et sociaux actuels. En tant qu'un des membres du groupe de travail, Arçelik a fait de grands progrès dans son voyage vers la durabilité, en suscitant un changement positif à long terme et en contribuant à la réalisation des ODD.

Cette annonce fait suite à l'émission de l'obligation verte par Arçelik en mai 2021, lorsque l'entreprise a lancé la première émission de ce type, d'une entreprise de Turquie, sur les marchés internationaux. Grâce à cette obligation, qui fait partie du cadre de financement vert d'Arçelik, l'entreprise finance ses projets verts éligibles, notamment ses produits adaptés à l'efficacité énergétique, à l'éco-efficience et à l'économie circulaire, ainsi que la promotion de l'efficacité énergétique dans la production. Cette obligation verte finance également les initiatives de la société en matière de gestion durable des ressources en eau et des eaux usées, de contrôle de la prévention de la pollution, d'énergie renouvelable et de bâtiments écologiques. Cela démontre une fois de plus l'engagement d'Arçelik en faveur de la durabilité et son leadership dans le secteur quant à une telle initiative.

Polat ?en, directeur financier d'Arçelik, a déclaré :

« C'est un grand honneur pour moi de rejoindre le groupe de travail des directeurs financiers du Pacte mondial des Nations unies. Chez Arçelik, nous considérons le développement durable comme une stratégie commerciale qui doit être inscrite dans le coeur et l'esprit de l'entreprise et cette initiative vise à atteindre cet objectif. Travailler aux côtés d'autres directeurs financiers désireux d'apporter des changements positifs, je pense que ce sera une excellente occasion d'apprendre et de collaborer avec des chefs d'entreprise. Des cadres financiers aux décisions d'investissement, nous pouvons être un catalyseur de changements et d'investissements positifs. »

À propos d'Arçelik

Avec plus de 40 000 employés dans le monde, les activités mondiales d'Arçelik comprennent des bureaux de vente et de marketing dans 48 pays, et 28 sites de production dans 9 pays et 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). Deuxième entreprise européenne de produits blancs selon le classement des parts de marché en volume, le chiffre d'affaires consolidé d'Arçelik a atteint 4,3 milliards de dollars américains en 2020. Les 30 centres de R&D et de conception d'Arçelik, répartis dans le monde entier, accueillent plus de 1 700 chercheurs et détiennent à ce jour plus de 3 000 demandes de brevets internationaux. Arçelik est nommé « leader de l'industrie » dans la catégorie des appareils ménagers durables pour la 2e année consécutive dans le Dow Jones Sustainability Index 2020 et, conformément à la norme de neutralité carbone PAS 2060, est devenu neutre en carbone dans les usines de production mondiales au cours des exercices 2019 et 2020 grâce à ses propres crédits carbone. La mission d'Arçelik est « Respectueux de la planète, Respecté dans le monde entier ».

www.arcelikglobal.com

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/1631961/Arcelik.jpg

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1631968/Arcelik_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 06:38 et diffusé par :