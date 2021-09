RBC lance de nouveaux outils numériques qui permettront aux clients de gérer quotidiennement leur argent en toute confiance





Prévision NOMI donnera aux clients un aperçu de sept jours de leurs paiements préautorisés à venir pour faciliter la gestion de leur flux de trésorerie, tandis que l'authentification à deux facteurs procure une sécurité accrue pour les opérations bancaires numériques.

TORONTO, le 23 sept. 2021 /CNW/ - Alors que de plus en plus de Canadiens choisissent de faire leurs opérations bancaires par voie numérique, RBC est fière d'annoncer deux fonctions de premier plan qui permettront aux clients de gérer leur argent en toute confiance et offriront une sécurité accrue pour les opérations bancaires numériques. Prévisions NOMI est la plus récente fonction de l'outil primé de RBC NOMI . Elle donne aux clients un aperçu de leur flux de trésorerie en affichant les retraits préautorisés à venir dans leur compte de dépôt. Pendant ce temps, la vérification en deux étapes est la nouvelle fonction de sécurité dans l'appli Mobile RBC qui procure une protection supplémentaire lorsque les clients accèdent à leurs comptes.

« Les Canadiens sont maintenant plus conscients que jamais de leurs finances au quotidien. Puisqu'ils effectuent plus d'opérations bancaires par voie numérique, ils s'attendent à des solutions qui les aideront à gérer leur argent en toute confiance et à protéger leurs comptes et leurs renseignements, » affirme Peter Tilton, premier vice-président, Numérique à RBC. « Avec Prévisions NOMI, les clients obtiennent des conseils et des renseignements de prochaine génération sur les flux de trésorerie, ce qui élimine le stress associé à l'équilibrage de leurs comptes. Tout aussi importante, la vérification en deux étapes assurera aux clients une tranquillité d'esprit dans ce contexte de services bancaires numériques en rapide évolution. »

Intelligence artificielle au profit des prévisions, prochaine génération de conseils numériques

Même s'il est plus facile que jamais de gérer ses finances personnelles en ligne, il peut aussi être stressant de faire le suivi du paiement des factures, du montant dû et de leur incidence sur les flux de trésorerie futurs. L'outil Prévisions NOMI indique aux clients les paiements préautorisés à venir dans les sept prochains jours, ce qui leur donne une vue d'ensemble des mouvements dans leur compte. Maintenant, grâce à ces prévisions, les clients seront en mesure de gérer leur flux de trésorerie en toute confiance, en tenant compte des obligations régulières et à venir, comme les versements hypothécaires, les versements sur prêt et les versements sur abonnement.

Prévisions NOMI représente aussi la première fois que la technologie de Borealis AI est intégrée à une offre de services de détail, ce qui ouvre la voie à la prestation de conseils de nouvelle génération aux clients par RBC. RBC et Borealis AI avaient déjà annoncé le lancement d'Aiden, une plateforme de négociation électronique fondée sur l'intelligence artificielle qui utilise la puissance du traitement de l'apprentissage par renforcement profond pour améliorer les activités de négociation des clients et offrir de l'information limpide.

« La plateforme NOMI a connu un succès incroyable et, au moyen de techniques d'apprentissage profond, nous avons développé des fonctions de nouvelle génération qui permettront de rehausser l'offre aux clients », indique Kathryn Hume, chef intérimaire, Borealis AI. « Nous sommes fiers de cette importante collaboration avec notre équipe des services numériques et nous nous réjouissons à l'idée d'offrir une valeur continue aux clients grâce à l'application pratique de l'IA. »

Sécurité accrue, plus de tranquillité d'esprit

La plus récente caractéristique de sécurité de RBC ajoute de nouvelles mesures de protection en matière d'identification et d'authentification afin de protéger davantage les renseignements personnels de certains de nos clients. Cette caractéristique arrive à un moment où les clients disposent de plus d'options que jamais pour accéder à leurs comptes par voie numérique.

Intégrée directement à Mobile RBC, la vérification en deux étapes permet aux clients de faire de leur appareil mobile le principal mode d'accès à leurs comptes. Si les clients ouvrent une session dans leur compte à partir d'un autre appareil, une invite leur demandera de vérifier la session. Cette notification comprendra la date et l'heure de la tentative d'ouverture de session.

Comme la vérification est effectuée dans l'appli, les clients n'ont pas besoin d'un code de sécurité transmis par courriel ou texto. Ils n'ont qu'à appuyer sur un bouton pour effectuer leurs opérations, ce qui réduit les risques de compromission des renseignements ou d'accès non autorisé à leurs comptes. Entre-temps, les clients pourront également profiter des outils de sécurité numérique de premier ordre de RBC, comme la vérification de l'identité , le blocage de carte , les alertes bidirectionnelles à la fraude, la surveillance antifraude et la Garantie de sécurité des Services bancaires numériques RBC .

Ces deux nouvelles capacités numériques de pointe témoignent de l'engagement continu de RBC à ajouter de la valeur, améliorer la sécurité et assurer la tranquillité d'esprit des clients qui gèrent leurs finances de façon numérique.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière internationale dont le rendement inégalé est mû par une approche reposant sur des objectifs et des principes concrets. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. En notre qualité de banque la plus importante du Canada, et en tant que l'une des plus importantes du monde au chapitre de la capitalisation boursière, nous avons un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'apport d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse rbc.com .?

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires sous forme de dons, d'investissements dans les collectivités et de travail bénévole de la part de nos employés. Renseignez-vous davantage sur le site rbc.com/collectivites-durabilite .

À propos de Borealis AI

Borealis AI est un centre de recherche sur l'intelligence artificielle de calibre mondial soutenu par RBC. Reconnu pour son excellence scientifique, Borealis AI met à profit les plus récentes solutions d'apprentissage machine pour résoudre des problèmes complexes dans le secteur financier. Dirigé par Foteini Agrafioti, inventrice et entrepreneure primée, et par des scientifiques et ingénieurs nord-américains de premier plan, Boreali AI joue un rôle central dans la stratégie d'innovation de la Banque et tire parti de l'envergure, des données et de la marque de confiance de RBC.

Accordant une attention particulière à des modèles de série chronologique, à l'utilisation de l'IA dans les secteurs financiers et à une IA éthique, Borealis AI s'engage à élaborer des solutions fondées sur l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle qui transformeront la façon dont les gens gèrent leurs finances et leur avenir. Dans le cadre de son engagement à promouvoir le développement de l'IA et de l'apprentissage machine, Borealis AI a mis au point RESPECT AIMC, une plateforme en ligne qui met à la disposition de la communauté de l'IA un code source ouvert, des tutoriels, des publications universitaires et des conférences sur l'IA, contribuant ainsi à rendre l'IA éthique accessible à tous.

Pour de plus amples renseignements, allez au www.borealisai.com .

